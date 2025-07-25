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Молодёжный форум Приволжского федерального округа «иВолга» стартовал: в центре – сюжетная игра и патриотическое воспитание

Новости
Молодёжный форум Приволжского федерального округа «иВолга» стартовал: в центре – сюжетная игра и патриотическое воспитание

24 июля 2025 года на Мастрюковской поляне в Самарской области состоялась торжественная церемония открытия Молодёжного форума Приволжского федерального округа «иВолга», реализуемого в рамках платформы Росмолодёжь.Форумы. В этом году он собрал более полутора тысяч участников из 14 регионов ПФО и других субъектов страны. Форум проходит под патронатом полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.

Торжественная церемония открытия форума состоялась на главной сцене. Программа началась с парада делегаций регионов Приволжского федерального округа. Кульминацией стал запуск символического арт-объекта «Машина времени», знаменующего старт сюжетной игры, направленной на погружение участников в историческое наследие страны. Это будет основа всей образовательной программы «иВолги-2025».

«Символично, что Форум проходит в Год защитника Отечества и в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне – это придаёт происходящему особую глубину. Представители 80 регионов сегодня здесь у нас, в Приволжье, на нашем окружном Молодежном форуме «иВолга», который в этом году проходит в 13-й раз и по праву считается флагманским проектом ПФО. Здесь молодёжь не только учится, но и осмысляет, что значит быть частью истории своей страны. Я желаю всем вам удачи», – обратился к участникам заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев.

В этом году в состав делегации Саратовской области вошли 77 активных и талантливых студентов, школьников, представителей общественных организаций, а также специалистов по работе в сфере молодежной политики. Руководителем региональной делегации стала заместитель директора центра «Молодежь плюс» Дарина Пантелеева.

Особое внимание на Форуме в этом году уделено патриотической повестке. На Мастрюковской поляне работает павильон исторической памяти, посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участники смогут пройти интерактивные маршруты, узнать больше о подвигах своих земляков, принять участие в акциях памяти и мастер-классах.

За время Форума участники выполнят задания, пройдут командные испытания, соберут игровые жетоны и вместе сформируют коллективную мечту молодёжи России. Кроме того, ребят ждут образовательные лекции, спортивные турниры, тематические вечера, грантовые конкурсы и культурная программа.

25 и 26 июля на Мастрюковской поляне пройдут турниры по дворовым видам спорта и презентации региональных шатров. Завершится Форум награждением победителей конкурсов и итоговым выступлением команд сюжетной игры.

Организаторами Молодёжного форума Приволжского федерального округа «иВолга» выступают: Правительство Самарской области, аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь). Соорганизаторами Форума выступают Движение Первых совместно с платформой Росмолодёжь.Форумы.

Пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе