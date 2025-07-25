Ветеран СВО поддержал идею возрождения практики военно-прикладной подготовки

просмотров: 52

«Полностью солидарен с губернатором Романом Бусаргиным, который инициировал создание центра по обучению граждан основам военной службы и обороны «Патриот 64».Возрождение практики военно-прикладной подготовки - правильное решение. Уверен, что желающих пройти ее будет много, а этот центр как раз даст такую возможность. Здесь можно получить важные навыки, особенно для тех, кто примет решение отправиться защищать Родину в зону специальной военной операции», - подчеркнул Алексей Ротару.