25 июля 2025 ПЯТНИЦА
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Ветеран СВО поддержал идею возрождения практики военно-прикладной подготовки

Новости
Участник СВО, активист партии «Единая Россия» Алексей Ротару поддержал изменения в региональном бюджете в соответствии, с которыми на подготовку и обучение граждан начальными знаниями в области обороны и основам военной службы закладывается 15 млн рублей.



«Полностью солидарен с губернатором Романом Бусаргиным, который инициировал создание центра по обучению граждан основам военной службы и обороны «Патриот 64».

Возрождение практики военно-прикладной подготовки - правильное решение. Уверен, что желающих пройти ее будет много, а этот центр как раз даст такую возможность. Здесь можно получить важные навыки, особенно для тех, кто примет решение отправиться защищать Родину в зону специальной военной операции», - подчеркнул Алексей Ротару.