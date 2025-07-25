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Официальный пляж в Ровном доступен для отдыха

Новости
Официальный пляж в Ровном доступен для отдыха

 
«В районах Саратовской области необходимо оборудовать как можно больше мест для купания, если для этого есть техническая возможность… В первую очередь,необходимо оборудовать те места, где люди привыкли отдыхать», - такую задачу поставил перед руководителями муниципалитетов губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

На этой неделе в р.п. Ровное официально был открыт пляж, который сегодня доступен для отдыха жителей и гостей Ровенского района. Пляж расположен в рабочем посёлке Ровное в 200 метрах от улиц Рабочая и Вокзальнаяна берегу реки Волга.

Ровенский пляж соответствует всем требованиям безопасности. В границах зоны купания проведено водолазное обследование и очистка дна от водных растений, коряг, стекла, камней и предметов, создающих угрозу жизни и здоровью посетителей пляжа. Завезён песка, получены анализы воды и песка. Убран и вывезен мусор, обустроены кабины для переодевания, установлены теневые зонты и туалет. Для безопасности купающихся установлен спасательный пост, имеются спасательные круги и громкоговорящие установки. На территории пляжа оборудована площадка для пляжного волейбола, установлены качели.

Пляж также оборудован для купания детей и лиц, не умеющих плавать, обеспечено информирование посетителей о возможности купания и безопасного пользования пляжем. Установлен сигнальный флаг, звуковоеоповещение и размещена информация на информационных стендах о режиме работы пляжа, номерах телефонов подразделений аварийно-спасательных служб или формирований, скорой медицинской помощи и полиции, оприёмах оказания первой помощи людям. Также размещена схема пляжа и зоны купания с указанием опасных мест и глубин, мест расположения спасателей.

Теперь отдых на пляже будет комфортным, приятным, а, самое главное, безопасным.