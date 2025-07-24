24 июля 2025 ЧЕТВЕРГ
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В Саратовской области завершилось строительство 8 новых площадок для сдачи нормативов ГТО
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В Саратовской области расширили условия предоставления бесплатной юридической помощи семьям с детьми
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Министр инвестиционной политики Александр Марченко: Производств с высоким классом опасности на территории Столыпинского индустриального парка не планируется
16:00 | 24 июля
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15:34 | 24 июля
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Саратовцы отправились на Молодежный форум «иВолга»

Новости / Общество
Саратовцы отправились на Молодежный форум «иВолга»


Сегодня делегация активных, ярких и талантливых молодых людей отправилась представлять Саратовскую область на одном из самых значимых событий лета — Молодёжном форуме Приволжского федерального округа «иВолга», который пройдёт с 25 по 29 июля на живописной Мастрюковской поляне в Самарской области.

Форум проходит под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.

В составе команды — представители студенчества, волонтёры, молодёжные лидеры, общественники, креаторы и все те, кто уже сегодня делает вклад в будущее нашей страны.

Впереди — насыщенная образовательная программа, встречи с экспертами и вдохновляющими спикерами, защита проектов, культурные события и, конечно, невероятная атмосфера единства и развития.