Саратовцы отправились на Молодежный форум «иВолга»

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Сегодня делегация активных, ярких и талантливых молодых людей отправилась представлять Саратовскую область на одном из самых значимых событий лета — Молодёжном форуме Приволжского федерального округа «иВолга», который пройдёт с 25 по 29 июля на живописной Мастрюковской поляне в Самарской области.Форум проходит под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.В составе команды — представители студенчества, волонтёры, молодёжные лидеры, общественники, креаторы и все те, кто уже сегодня делает вклад в будущее нашей страны.Впереди — насыщенная образовательная программа, встречи с экспертами и вдохновляющими спикерами, защита проектов, культурные события и, конечно, невероятная атмосфера единства и развития.