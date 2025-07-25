В Саратовской области сформирована делегация для участия в финале общественного проекта ПФО «МолоТ»

просмотров: 131

В этом году Саратовскую область представят 29 молодых специалистов предприятий. Руководителем региональной делегации стал консультант отдела развития экосистемы молодежной политики комитета молодежной политики Саратовской области Евгений Чесноков.«Проект «МолоТ», реализуемый при поддержке полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова, предоставляет рабочей молодежи Саратовской области уникальную возможность проявить себя и достойно представить регион на уровне ПФО. Уверена, что участие в «МолоТ» станет важным этапом в профессиональном и личностном росте участников и укрепит позиции Саратовской области в ПФО», — отметила председатель комитета молодежной политики Саратовской области Ангелина Беловицкая.Команды предприятий АО «Конструкторское бюро промышленной автоматики», АО «Апатит» -ФОСАГРО, АО «Завод металлоконструкций», ПО «КОРПУС» примут участие в интеллектуальных и спортивных состязаниях: мини-футболе, волейболе, эстафете, настольном теннисе, шахматах и игре «Городки». АО «КБПА» также представит команду в интеллектуальном направлении и участника для конкурса «Профориентация».Лучшие спортсмены поборются за Кубок ПФО.Помимо спортивных соревнований программа «МолоТа» включает военно-прикладные испытания, стратегическую сессию для обмена опытом между молодежными советами предприятий, конкурс видеороликов и творческих визиток, экскурсии по Перми и квест «Молот Молотова», посвященный вкладу предприятий Молотовской области в Великую Победу.Консультант отдела развития экосистемы молодежной политики комитета молодежной политики Саратовской области Евгений Чесноков подчеркнул: «Я рад видеть, как предприятия откликаются на такие важные инициативы. Участие сотрудников не просто помогает в реализации проекта, это реальная инвестиция в развитие потенциала молодежи и будущее нашего региона. Уверен, что это сотрудничество принесет пользу всем!».