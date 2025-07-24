Врач отметила важность решения губернатора о дополнительном финансировании на закупку бесплатных лекарств
По инициативе губернатора Романа Бусаргина средства выделены на приобретение бесплатных льготных лекарств для пациентов, страдающих сахарным диабетом, онкологическими и редкими заболеваниями.
«Губернатор Роман Бусаргин подчеркивает, что обеспечение бесплатными лекарствами - одна из основных задач в сфере здравоохранение. Дополнительное финансирование позволит обеспечить пациентов онкоцентра важными жизненнонеобходимыми лекарствами. Их доступность значительно повышать эффективность оказания медицинской помощи», - рассказала главный онколог министерства здравоохранения Саратовской области, заместитель главного врач Областного клинического онкологического диспансера Светлана Аверьянова.