В Саратовской области завершилось строительство 8 новых площадок для сдачи нормативов ГТО

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Это стало возможным благодаря реализации на территории региона госпрограммы РФ «Спорт России».Площадки оснащены всем необходимым для подготовки и выполнения нормативов — от турников и брусьев до беговых дорожек и зоны для прыжков. Теперь жители региона, независимо от возраста и уровня физической подготовки, смогут заниматься спортом на открытом воздухе, тренироваться и сдавать нормы ГТО в комфортных и безопасных условиях.▪️Создание таких объектов — важный шаг на пути к формированию культуры спорта и физической активности среди населения. Это инвестиции в здоровье и будущее региона. Все больше жителей выбирают спорт, как средство семейного досуга. Благодаря госпрограмме «Спорт России» в течение трех лет будет построено 25 объектов для сдачи нормативов, в том числе в небольших населенных пунктах▫️,- подчеркнул министр спорта области Олег Дубовенко.