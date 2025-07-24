Министр инвестиционной политики Александр Марченко: Производств с высоким классом опасности на территории Столыпинского индустриального парка не планируется

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"На данном этапе в управляющую компанию никаких заявок на размещение производств с высоким классом опасности не поступало. Более того, таких производств там не планируется и не планировалось.Что касается сведений о возможности создания там площадки одного из отечественных флагманов машиностроения «КАМАЗ», вопрос находится в данный момент в стадии проработки. Предприятие действительно планирует реализовать крупный инвестпроект в Саратове с созданием рабочих мест с высокой заработной платой. Но речь идет о высокотехнологичном производстве, полностью отвечающем всем нормам природоохранного законодательства.Еще раз напомню механизм вхождения инвесторов на площадку СИПа. Первоначально формируется заявка с огромным пакетом пояснительной документации. Каждая заявка обязательно будет проходить установленную процедуру рассмотрения. Она будет детально изучена и вынесена на обсуждение комиссии СИП по резидентам. Эта процедура гарантирует открытость, прозрачность и учет мнений на этапе принятия решения о размещении производства.Мы понимаем, что вокруг СИПа живут люди, находятся дачные кооперативы и жилые дома, поэтому в проектной части всех производств будет обязательно предусмотрено установление санитарно-защитной зоны до 100 м.Мы понимаем интерес общества к проекту и, в свою очередь, будем сообщать гражданам о всех этапах строительства на территории СИПа через свои информационные ресурсы. Уважаемые горожане, доверяйте только проверенной информации», — прокомментировал министр инвестиционной политики Александр Марченко.