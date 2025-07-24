Региональный этап окружного фестиваля «Вернуть детство» прошёл в Саратовской области

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В Саратовской области завершился региональный этап окружного фестиваля Приволжского федерального округа «Вернуть детство».Ребята принимали участие в соревнованиях по футболу, волейболу, баскетболу, настольному теннису и спортивной стрельбе, а также в творческих конкурсах.Кроме того, программа фестиваля включала интеллектуально-развивающую игру «Ума палата», где участники проявили смекалку и командную работу, и кулинарный конкурс, позволивший раскрыть профессиональные навыки юных участников.Победители регионального этапа получили право представлять Саратовскую область на окружном фестивале «Вернуть детство», который пройдёт с 16 по 19 сентября 2025 года в Республике Башкортостан.Напомним, общественный проект Приволжского федерального округа «Вернуть детство» проводится под патронатом полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова.