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Региональный этап окружного фестиваля «Вернуть детство» прошёл в Саратовской области

Новости
Региональный этап окружного фестиваля «Вернуть детство» прошёл в Саратовской области


В Саратовской области завершился региональный этап окружного фестиваля Приволжского федерального округа «Вернуть детство».

Ребята принимали участие в соревнованиях по футболу, волейболу, баскетболу, настольному теннису и спортивной стрельбе, а также в творческих конкурсах.

Региональный этап окружного фестиваля «Вернуть детство» прошёл в Саратовской области

Кроме того, программа фестиваля включала интеллектуально-развивающую игру «Ума палата», где участники проявили смекалку и командную работу, и кулинарный конкурс, позволивший раскрыть профессиональные навыки юных участников.

Победители регионального этапа получили право представлять Саратовскую область на окружном фестивале «Вернуть детство», который пройдёт с 16 по 19 сентября 2025 года в Республике Башкортостан.

Напомним, общественный проект Приволжского федерального округа «Вернуть детство» проводится под патронатом полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова.