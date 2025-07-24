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В Балакове создают граффити «Дорога домой» в рамках фестиваля «ФормAРТ» 

Новости
В Балакове создают граффити «Дорога домой» в рамках фестиваля «ФормAРТ» 



В Балакове продолжается работа над масштабным граффити-проектом «Дорога домой», приуроченным к Году защитника Отечества. Автором произведения стал саратовский художник Илья Крылов, чья работа была выбрана для представления Саратовской области на VI сезоне фестиваля «ФормAРТ». 

Его эскиз прошел строгий отбор среди 326 заявок от участников со всего Приволжского федерального округа и получил высокую оценку жюри. Сейчас жители и гости города могут наблюдать, как на стене дома №22 по улице Факел социализма постепенно появляется яркое художественное панно. 

Фестиваль уличного искусства «ФормAРТ» проводится по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова и уже шестой год подряд объединяет талантливых художников со всего округа.