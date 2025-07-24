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Почти 20,5 тысячи многодетных семей региона получили удостоверения единого образца

Новости
Почти 20,5 тысячи многодетных семей региона получили удостоверения единого образца


В Саратовской области продолжается выдача удостоверений многодетной семьи единого образца. На сегодняшний день документ получили почти 20,5 тысячи многодетных семей.

Напоминаем, документы старого образца действительны до 1 января 2026 года. Заявление на замену удостоверения необходимо подать до 1 декабря 2025 года. Для этого следует обратиться в учреждение социальной поддержки населения по месту жительства.

Многодетные семьи, получающие удостоверение впервые, могут оставить заявление через Госуслуги, МФЦ или также в учреждении соцподдержки.

Напомним, документ нового образца разработан в прошлом году по поручению Президента России Владимира Владимировича Путина. Его можно использовать для получения региональных и федеральных мер поддержки по всей стране.

«В Саратовской области удостоверение выдается семье, имеющей трех и более детей до 18 лет, а также детей до 23 лет при условии: обучения на очном отделении в образовательной организации, в том числе, в которых предусмотрена военная служба и служба в органах внутренних дел, признания ребенка инвалидом с детства независимо от факта обучения, а также призыва на военную службу для участия в специальной военной операции по мобилизации либо по контракту», – рассказала заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Морозова.

По всем возникающим вопросам о выдаче удостоверений можно обратиться в учреждения социальной поддержки населения по месту жительства, а также по единому номеру министерства труда и социальной защиты области: 8-800-775-21-09 (доб. 2).