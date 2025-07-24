В Саратовской области расширили условия предоставления бесплатной юридической помощи семьям с детьми

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Сегодня на заседании Саратовской областной Думы был принят законопроект, который снял ограничения по возрасту несовершеннолетних детей, воспитывающихся в неполных семьях, для расширения доступности бесплатной юридической помощи родителям.Как отметил министр труда и социальной защиты Денис Давыдов, представляя законопроект, в ранее действующей редакции закона право на эту меру поддержки имели родители, воспитывающие в неполной семье ребенка в возрасте до 14 лет или ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет.«Теперь право на бесплатную юрпомощь будут иметь родители, воспитывающие в неполной семье ребенка в возрасте до 18 лет», – подчеркнул министр.Кроме того, распространено право на обжалование во внесудебном или судебном порядке актов или решений, принятых не только органами государственной или муниципальной власти, но и иными органами, организациями, наделенными отдельными государственными полномочиями.«Совместная с депутатским корпусом работа по расширению возможностей поддержки семей с детьми – одно из приоритетных направлений регионального минтруда», – отметил Денис Давыдов.По вопросам порядка и условий оказания бесплатной юридической помощи можно обратиться по телефону: 8(845-2) 65-34-36 или в органы социальной защиты населения по месту жительства.