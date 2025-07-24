Юных саратовцев приглашают показать свое творчество на конкурсе "Открытая табакерка"

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Это событие призвано популяризировать богатое творческое наследие нашего любимого земляка, чьи более чем 200 ролей в кино, театре, мультфильмах и радиопостановках оставили неизгладимый след в сердцах зрителей всех возрастов.Молодые таланты региона – художники и мастера декоративно-прикладного искусства – представят свои лучшие работы, вдохновленные жизнью и творчеством Олега Павловича. Особое внимание на конкурсе будет уделено образам его культовых персонажей, включая Кота Матроскина, Илью Ильича Обломова, мисс Эндрю и Людовика XIII.