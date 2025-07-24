Юных саратовцев приглашают показать свое творчество на конкурсе "Открытая табакерка"
В честь 90-летия Олега Табакова министерство культуры Саратовской области присвоило статус областного конкурсу художественного творчества "Открытая табакерка".
Это событие призвано популяризировать богатое творческое наследие нашего любимого земляка, чьи более чем 200 ролей в кино, театре, мультфильмах и радиопостановках оставили неизгладимый след в сердцах зрителей всех возрастов.
Молодые таланты региона – художники и мастера декоративно-прикладного искусства – представят свои лучшие работы, вдохновленные жизнью и творчеством Олега Павловича. Особое внимание на конкурсе будет уделено образам его культовых персонажей, включая Кота Матроскина, Илью Ильича Обломова, мисс Эндрю и Людовика XIII.
Это событие призвано популяризировать богатое творческое наследие нашего любимого земляка, чьи более чем 200 ролей в кино, театре, мультфильмах и радиопостановках оставили неизгладимый след в сердцах зрителей всех возрастов.
Молодые таланты региона – художники и мастера декоративно-прикладного искусства – представят свои лучшие работы, вдохновленные жизнью и творчеством Олега Павловича. Особое внимание на конкурсе будет уделено образам его культовых персонажей, включая Кота Матроскина, Илью Ильича Обломова, мисс Эндрю и Людовика XIII.