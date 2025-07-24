Юных саратовцев приглашают показать свое творчество на конкурсе "Открытая табакерка"

24 июля 2025 ЧЕТВЕРГ
Новости
19:18 | 24 июля
Родители энгельсских учеников взяли на контроль ремонтные и строительные работы в школе № 20
19:17 | 24 июля
Саратовцы отправились на Молодежный форум «иВолга»
19:12 | 24 июля
Врач отметила важность решения губернатора о дополнительном финансировании на закупку бесплатных лекарств
18:50 | 24 июля
В Саратовской области завершилось строительство 8 новых площадок для сдачи нормативов ГТО
17:30 | 24 июля
На водозаборе «Михайловский» в Татищевском районе появится новая скважина
17:30 | 24 июля
Почти 20,5 тысячи многодетных семей региона получили удостоверения единого образца
17:00 | 24 июля
В Саратовской области расширили условия предоставления бесплатной юридической помощи семьям с детьми
16:47 | 24 июля
Министр инвестиционной политики Александр Марченко: Производств с высоким классом опасности на территории Столыпинского индустриального парка не планируется
16:00 | 24 июля
Саратовская область направит своих лучших представителей на IV Международный детский культурный форум
15:34 | 24 июля
Историк Кубанкин: «Памятнику Боголюбову в Саратове быть!»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
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Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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Юных саратовцев приглашают показать свое творчество на конкурсе "Открытая табакерка"

Новости / Главная новость
В честь 90-летия Олега Табакова министерство культуры Саратовской области присвоило статус областного конкурсу художественного творчества "Открытая табакерка".
Юных саратовцев приглашают показать свое творчество на конкурсе "Открытая табакерка"

Это событие призвано популяризировать богатое творческое наследие нашего любимого земляка, чьи более чем 200 ролей в кино, театре, мультфильмах и радиопостановках оставили неизгладимый след в сердцах зрителей всех возрастов.

Юных саратовцев приглашают показать свое творчество на конкурсе "Открытая табакерка"

Молодые таланты региона – художники и мастера декоративно-прикладного искусства – представят свои лучшие работы, вдохновленные жизнью и творчеством Олега Павловича. Особое внимание на конкурсе будет уделено образам его культовых персонажей, включая Кота Матроскина, Илью Ильича Обломова, мисс Эндрю и Людовика XIII.

Юных саратовцев приглашают показать свое творчество на конкурсе "Открытая табакерка"

Юных саратовцев приглашают показать свое творчество на конкурсе "Открытая табакерка"