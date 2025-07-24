В строительном колледже откроется новая специальность

24 июля 2025 ЧЕТВЕРГ
Новости
19:18 | 24 июля
Родители энгельсских учеников взяли на контроль ремонтные и строительные работы в школе № 20
19:17 | 24 июля
Саратовцы отправились на Молодежный форум «иВолга»
19:12 | 24 июля
Врач отметила важность решения губернатора о дополнительном финансировании на закупку бесплатных лекарств
18:50 | 24 июля
В Саратовской области завершилось строительство 8 новых площадок для сдачи нормативов ГТО
17:30 | 24 июля
На водозаборе «Михайловский» в Татищевском районе появится новая скважина
17:30 | 24 июля
Почти 20,5 тысячи многодетных семей региона получили удостоверения единого образца
17:00 | 24 июля
В Саратовской области расширили условия предоставления бесплатной юридической помощи семьям с детьми
16:47 | 24 июля
Министр инвестиционной политики Александр Марченко: Производств с высоким классом опасности на территории Столыпинского индустриального парка не планируется
16:00 | 24 июля
Саратовская область направит своих лучших представителей на IV Международный детский культурный форум
15:34 | 24 июля
Историк Кубанкин: «Памятнику Боголюбову в Саратове быть!»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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В строительном колледже откроется новая специальность

Новости
Вчера депутаты Саратовской областной Думы утвердили пакет изменений в бюджет региона, выделив дополнительные средства на развитие образовательных учреждений области. По инициативе губернатора области Романа Бусаргина, одним из ключевых решений стало выделение 9,3 миллиона рублей на модернизацию учебно-материальной базы Саратовского колледжа строительства мостов и гидротехнических сооружений.



«Выделенные средства позволят нам приобрести необходимое оборудование для подготовки будущих специалистов. Наш колледж получит возможность модернизировать свою материальную базу и ввести новую специальность «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщения», приём на которую начнётся уже в 2026 году. Мы уверены, что эта мера повысит привлекательность нашего учебного заведения среди молодежи и улучшит перспективы трудоустройства наших выпускников, а также обеспечит область востребованными кадрами», – отметил директор колледжа Вячеслав Целых.