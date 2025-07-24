В строительном колледже откроется новая специальность

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«Выделенные средства позволят нам приобрести необходимое оборудование для подготовки будущих специалистов. Наш колледж получит возможность модернизировать свою материальную базу и ввести новую специальность «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщения», приём на которую начнётся уже в 2026 году. Мы уверены, что эта мера повысит привлекательность нашего учебного заведения среди молодежи и улучшит перспективы трудоустройства наших выпускников, а также обеспечит область востребованными кадрами», – отметил директор колледжа Вячеслав Целых.