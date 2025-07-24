Родители энгельсских учеников взяли на контроль ремонтные и строительные работы в школе № 20

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Как отметил в телеграм-канале губернатор Роман Бусаргин, в настоящее время ведется кладка стен пристройки, после чего будет оборудован переход в основное здание и начнутся уже отделочные работы. В рамках капитального ремонта главного здания обновят фасад, кровлю, систему электроснабжения. Особое внимание уделяется обустройству учебных кабинетов.Представитель школьной родительской общественности Валентин Малышев отметил важность проводимого ремонта:- Как папа школьника, скажу честно — здорово, что власти наконец-то обратили внимание на нашу школу. Пристройка и ремонт нужны были давно. Я сам тут учился, жена тоже, а теперь вот и сына водим. По-моему, детям важно учиться там, где комфортно и современно.Для председателя родительского комитета школы №20, активиста микрорайона Новое Осокорье Екатерины Рузановой очень важно, что после преобразований учебное учреждение перейдет на односменное обучение.У нас в 20-й школе дети всегда учились в две смены, и это было неудобно. Но теперь, благодаря поддержке губернатора Романа Бусаргина и Энгельсской администрации, решили построить пристройку. Это позволит перейти на обучение в одну смену. Еще и основной корпус капитально ремонтируют! Родители довольны, что нас слушают, и будем следить, чтобы всё сделали качественно.Для мамы ученика Александры Лутовой, как и для сотен других родителей, капитальный ремонт школы – значительный вклад в образование детей:- Живу рядом со школой, приятно видеть, как она меняется к лучшему. Появится новая спортплощадка, где ребята смогут активно заниматься спортом. Школа обновляется — это большое дело, ведь наши дети заслуживают самое лучшее, - подчеркнула родительница.