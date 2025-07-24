Исторический парк приглашает на специальную программу ко Дню Крещения Руси

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Фонд Гуманитарных Проектов, федеральный оператор Единой модели профориентации «Билет в будущее» и сети Исторических парков приглашает педагогов, школьников и их родителей на всероссийский фестиваль «Россия – Моя история. Херсонес», организованный при поддержке Минпросвещения России ко Дню Крещения Руси. Мероприятие состоится 26-27 июля 2025 г. В Саратове специальная программа пройдет на площадке Исторического парка «Россия — Моя история» (ул. Шелковичная, 19).10:00 - 19:00 — Бесплатный вход на мультимедийную выставку «Рюриковичи» (12+)Совершите захватывающее путешествие в историю древней Руси. Интерактивная экспозиция наглядно рассказывает о быте и жизни наших предков в период правления страной династии Рюриковичей с 862 по 1598 годы.10:00 - 19:00 — работа мультимедийной мини-выставки «Музей Христианства – сердце Нового Херсонеса» (6+)Цифровая выставка представляет первый и единственный в России Музей Христианства — центральный объект на территории музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес», открытого год назад в Республике Крым. Экспозиция Музея знакомит гостей с историей Херсонеса и страны от эпохи Крещения Руси до наших дней.11:00 и 13:00 — бесплатные тематические экскурсии «Православная церковь и Русское государство X-XVI вв.» (12+)Вы узнаете больше об истории принятия христианства на Руси и развитии Русской православной церкви до учреждения патриаршества в России XVI века.Количество мест ограничено! Предварительная запись по телефону: (8452) 69-50-3415:00 — Лекция «Крещение Руси» от Российского Общества «Знание» (12+)Лектор — Анатолий Мякшев, профессор кафедры отечественной истории и историографии СГУ имени Н.Г. Чернышевского.Вход на лекцию — бесплатный.Необходима регистрация на лекцию по ссылке: https://znanierussia.ru/events/znaniekarera-159579Место проведения: 2 этаж, конференц-зал16:00 - 16:40 — Мастер-класс «Каллиграфия: Древнерусская письменность» (12+)Участие в мастер-классе — бесплатно.Без предварительной записи. Количество мест ограничено!Место проведения: фойе 2 этажа17:00 — Премьера мини-сериала «Россия — Моя история. Херсонес» (6+)Фильм об истории Древнего Херсонеса создан командой федерального проекта «Россия – Моя история» на основе исторических и археологических данных с использованием возможностей искусственного интеллекта. Пять коротких серий погрузят зрителей в события эпохи Римской Империи и до периода крещения князя Владимира в Херсонесе.Вход на кинопоказ — свободный.Место проведения: 2 этаж, конференц-зал11:00 - 20:00 — Бесплатный вход на мультимедийную выставку «Рюриковичи» (12+)Совершите захватывающее путешествие в историю древней Руси. Интерактивная экспозиция наглядно рассказывает о быте и жизни наших предков в период правления страной династии Рюриковичей с 862 по 1598 годы.11:00 - 20:00 — работа мультимедийной мини-выставки «Музей Христианства – сердце Нового Херсонеса» (6+)Цифровая выставка представляет первый и единственный в России Музей Христианства — центральный объект на территории музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес», открытого год назад в Республике Крым. Экспозиция Музея знакомит гостей с историей Херсонеса и страны от эпохи Крещения Руси до наших дней.11:00 и 14:00 — бесплатные обзорные экскурсии по мультимедийной выставке «Рюриковичи» (12+)Вы узнаете больше об эпохе правления династии Рюриковичей и периоде правления великого князя Владимира Святославича, при котором произошло Крещение Руси.Количество мест ограничено! Предварительная запись по телефону: (8452) 69-50-34_______________________________________________________________________Фестиваль «Россия – Моя история. Херсонес» пройдет в сети мультимедийных исторических парков по всей стране при поддержке Минпросвещения России. Всероссийское мероприятие приурочено ко Дню Крещения Руси, Дню памяти святого равноапостольного князя Владимира, а также к открытию Музея Христианства в музейно-храмовом комплексе «Новый Херсонес» в Республике Крым.«Херсонес – один из самых древних городов нашей страны. Ему почти две с половиной тысячи лет. Это один из важнейших истоков нашей духовности. Князь Владимир не только сам крестился в Херсонесе и дружину свою крестил, но потом духовно начал объединять и объединил все славянские племена, проживавшие на этой территории. Это, собственно говоря, легло в основу строительства единого централизованного Российского государства, поэтому для нас это место в известном смысле является сакральным. Здесь исток нашей государственности и русского народа. Здесь переплетается всё: и духовные начала, и государственные, и исторические, культурные наши традиции…», – сказал Президент России Владимир Путин.Команда проекта «Россия – Моя история» приглашает провести последние июльские выходные всей семьей в мультимедийных исторических парках по всей стране, а также в музейно-храмовом комплексе «Новый Херсонес». Как более тысячи лет назад князь Владимир объединил русский народ, так и сегодня жители России могут объединиться, чтобы помнить истоки русской духовности.Дополнительная информация о специальной программе на площадке Исторического парка в Саратове по телефону: (8452) 69-50-34