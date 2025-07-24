Методическая конференция «Музеи СВО: опыт и перспектива» пройдет в Саратове

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25 июля 2025 года в Саратове пройдет конференция государственных, муниципальных и негосударственных музеев с экспозициями, связанными с СВО, «Музеи СВО: опыт и перспектива». Организатор – музей истории специальной военной операции.Участники обсудят опыт создания музеев СВО, их перспективы, прием и хранение оружия, порядок приема государственных наград. В мероприятии примут участие представители власти, общественных организаций и музеев.Регистрация начнется в 10:00, пленарное заседание – в 10:30, методический семинар – в 12:00, подведение итогов – в 14:30.Конференция приурочена ко второй годовщине музея истории СВО в Саратове. Ожидается участие ветеранов и их родственников.Место проведения: музей истории СВО, ул. Московская, 94, Саратов.В рамках конференции 25 июля в 11.00 в музее истории СВО откроется выставка «Фронтовые медики. Наши дни». Она посвящена работе медперсонала в зоне СВО, в частности медсестре мотострелкового подразделения ефрейтору Людмиле Болилой, удостоенной звания Героя России.На выставке будут представлены фотографии и личные вещи Людмилы, включая фронтовые письма от детей и взрослых, а также инсталляция «Военно-полевой госпиталь», демонстрирующая оказание первой помощи на передовой.Дополнят экспозицию материалы о саратовских врачах времён Великой Отечественной войны, предоставленные музеем СГМУ и областным Центром крови, и эксклюзивные видеокадры эвакуации раненых в зоне СВО.