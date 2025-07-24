24 июля в Самарской области стартует Молодёжный форум Приволжского федерального округа «иВолга-2025»

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С 24 по 29 июля 2025 года на территории Фестивального парка на Мастрюковских озёрах в Самарской области пройдёт Молодёжный форум Приволжского федерального округа «иВолга». В этом году он соберёт 1400 участников из 14 субъектов Приволжского федерального округа, а также других регионов России.Форум «иВолга» – одна из главных окружных площадок для развития молодёжных инициатив. Форум проходит под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне особое внимание на Форуме будет уделено теме сохранения исторической памяти и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. На площадке будет работать павильон исторической памяти, а все участники Форума пройдут культурно-патриотический минимум: тематические вечерние площадки «Быть с Россией!», «Быть вместе!» и «Быть Первыми!», где через творчество, физическую активность и добровольчество молодёжь сможет приобщиться к истории, культуре нашей Родины, сформировать правильные ценностные ориентиры, а также выразить свою позицию.На «иВолге» запланировано проведение двух конкурсов проектов, где у участников будет возможность получить гранты на реализацию своей инициативы: конкурс проектов Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе и конкурс Росмолодёжь.Гранты.Культурная программа традиционно включает проведение окружных активностей: конкурс песни «Голоса иВолги», фестиваль диджеинга, турнир по дворовым видам спорта «Снова в спорт» и конкурс региональных шатров. Также ребят из регионов ПФО ждут экскурсии на предприятия Самарской области, обзорные поездки по городу, мастер-классы, тематические встречи, спортивные мероприятия и вечерние творческие события.Торжественное открытие форума состоится 24 июля. Начнется программа с парада делегаций регионов. В составе делегации Саратовской области 77 активных и талантливых студентов, школьников, представителей общественных организаций, а также специалистов по работе в сфере молодежной политики.Кульминацией церемонии станет запуск символического арт-объекта «Машина времени», знаменующего старт сюжетной игры, направленной на погружение участников в историческое наследие страны. Это будет основа всей образовательной программы «иВолги-2025».Работа Форума выстроена в рамках семи профильных направлений: «Наука», «IT и цифровые технологии», «Патриотизм», «Культура и искусство», «Служба спасения», «Промышленный комплекс» и «Управление».Традиционно Форум пройдет в формате автономного полевого лагеря с подготовленной инфраструктурой и элементами безбарьерной среды.