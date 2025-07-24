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В Саратовской области утверждены лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов в сезон охоты 2025-2026 годах

Новости
Губернатором Саратовской области подписано постановление «Об утверждении лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов на территории Саратовской области».


Документ утверждает региональные лимиты и квоты на добычу лосей, благородных и пятнистых оленей, косулю сибирскую и барсуков на период с 1 августа 2025 до 1 августа 2026 года.

Проект, сформированный на основе данных государственного мониторинга численности охотничьих ресурсов Саратовской области, прошел общественные слушания, после чего получил положительное заключение государственной экологической экспертизы, Минприроды России и природоохранной прокуратуры.

Благодаря проводимым контрольно-надзорным мероприятиям регионального комитета охотничьего хозяйства и рыболовства, выработанным механизмам взаимодействия с охотопользователями, на территории области обеспечиваются охранные меры, подкормка животных, регулирование численности хищников, что способствует интенсивному росту численности особо ценных лимитированных животных. 

Это позволило увеличить в этом году лимиты добычи без ущерба животному миру.

Добыча лося, оленей, косули сибирской и барсука в предстоящем сезоне охоты запланирована с невысокой интенсивностью – от 6,5 % до 14,4 % от численности животных.

Согласно заключению государственной экологической экспертизы, добыча охотничьих животных в пределах утвержденных лимитов изъятия позволит рационально использовать ресурсы животного мира, не нарушая стабильности популяций охотничьих ресурсов на территории области.

В предстоящий сезон охоты в регионе возможно будет добыть 730 лосей (на 149 особей больше, чем в прошлом году), 632 пятнистых (+99) и 250 благородных оленей(+65), 3211 косуль сибирских (+440) и 323 барсука (на уровне прошлого года).

Квоты добычи установлены как в общедоступных охотничьих угодьях, так и в закрепленных. 

Ознакомиться с текстом документа после публикации можно на портале «Новости саратовской губернии. Официальный публикатор» (https://g-64.ru/).