В Саратовской области за счет роста численности охотресурсов будут увеличены квоты на добычу без ущерба животному миру

24 июля 2025 ЧЕТВЕРГ
Новости
19:18 | 24 июля
Родители энгельсских учеников взяли на контроль ремонтные и строительные работы в школе № 20
19:17 | 24 июля
Саратовцы отправились на Молодежный форум «иВолга»
19:12 | 24 июля
Врач отметила важность решения губернатора о дополнительном финансировании на закупку бесплатных лекарств
18:50 | 24 июля
В Саратовской области завершилось строительство 8 новых площадок для сдачи нормативов ГТО
17:30 | 24 июля
На водозаборе «Михайловский» в Татищевском районе появится новая скважина
17:30 | 24 июля
Почти 20,5 тысячи многодетных семей региона получили удостоверения единого образца
17:00 | 24 июля
В Саратовской области расширили условия предоставления бесплатной юридической помощи семьям с детьми
16:47 | 24 июля
Министр инвестиционной политики Александр Марченко: Производств с высоким классом опасности на территории Столыпинского индустриального парка не планируется
16:00 | 24 июля
Саратовская область направит своих лучших представителей на IV Международный детский культурный форум
15:34 | 24 июля
Историк Кубанкин: «Памятнику Боголюбову в Саратове быть!»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В Саратовской области за счет роста численности охотресурсов будут увеличены квоты на добычу без ущерба животному миру

Новости
В Саратовской области за счет роста численности охотресурсов будут увеличены квоты на добычу без ущерба животному миру


Губернатор Роман Бусаргин провел встречу с министром – председателем комитета охотничьего хозяйства и рыболовства области Александром Гавриловым. Они обсуждали работу ведомства в первой половине текущего года.

Сотрудники охотничьего надзора совместно с правоохранительными органами в разы усилили работу по выявлению нарушений. С начала года проведено 3700 рейдов, по результатам которых возбуждено 637 дел об административных правонарушениях. Выявлено 3 факта браконьерства. Направлено 43 претензии о возмещении ущерба, причиненного охотничьим ресурсам области, а также 21 исковое заявление на общую сумму 4,7 млн рублей.

«Каждое нарушение правил ведения охоты негативно сказывается на сохранности природных ресурсов региона. Цель рейдовых мероприятий - не протоколы или штрафы, а наведение порядка в этом направлении. Наша общая задача - сберечь экосистему региона. При этом у нас фиксируется рост численности лимитированных животных за счет принимаемых охранных мер. Большая работа проводится по изъятию частных охотничьих угодий за грубейшие нарушения законодательства. Правильным будет часть этих территорий переводить в общедоступные, чтобы законопослушные охотники могли реализовать свое право на добычу. В этом году мы можем позволить увеличение квоты на добычу некоторых видов охотресурсов без ущерба животному миру», - отметил губернатор.

Комитет проводит работу по постановке всех охотничьих угодий Саратовской области на кадастровый учет. Сейчас ведется подготовка карт-схем, описаний границ, расчет площадей 258 территорий. После подготовленные материалы будут направлены в Единый государственный реестр недвижимости.

Кроме того, ведется регулярный мониторинг популяции животных, что позволяет оценить эффективность принимаемых мер по сохранению численности. По сравнению с 2024 годом увеличилась численность копытных животных. По лосю – до 7,3 тысячи особей, косуле – до 24,7 тысячи особей, оленю благородному – до 2,4 тысячи особей, оленю пятнистому – до 4,3 тысячи особей.

«Важное направление, которому также нужно уделить внимание, - укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений. С 2022 года приобретено 23 автомобиля, 6 снегоходов, тепловизоры, видеорегистраторы, другое оборудование. Наши охотхозяйства были укомплектованы всем необходимым», - подчеркнул Роман Бусаргин.