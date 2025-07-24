В Саратовской области за счет роста численности охотресурсов будут увеличены квоты на добычу без ущерба животному миру

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Губернатор Роман Бусаргин провел встречу с министром – председателем комитета охотничьего хозяйства и рыболовства области Александром Гавриловым. Они обсуждали работу ведомства в первой половине текущего года.Сотрудники охотничьего надзора совместно с правоохранительными органами в разы усилили работу по выявлению нарушений. С начала года проведено 3700 рейдов, по результатам которых возбуждено 637 дел об административных правонарушениях. Выявлено 3 факта браконьерства. Направлено 43 претензии о возмещении ущерба, причиненного охотничьим ресурсам области, а также 21 исковое заявление на общую сумму 4,7 млн рублей.«Каждое нарушение правил ведения охоты негативно сказывается на сохранности природных ресурсов региона. Цель рейдовых мероприятий - не протоколы или штрафы, а наведение порядка в этом направлении. Наша общая задача - сберечь экосистему региона. При этом у нас фиксируется рост численности лимитированных животных за счет принимаемых охранных мер. Большая работа проводится по изъятию частных охотничьих угодий за грубейшие нарушения законодательства. Правильным будет часть этих территорий переводить в общедоступные, чтобы законопослушные охотники могли реализовать свое право на добычу. В этом году мы можем позволить увеличение квоты на добычу некоторых видов охотресурсов без ущерба животному миру», - отметил губернатор.Комитет проводит работу по постановке всех охотничьих угодий Саратовской области на кадастровый учет. Сейчас ведется подготовка карт-схем, описаний границ, расчет площадей 258 территорий. После подготовленные материалы будут направлены в Единый государственный реестр недвижимости.Кроме того, ведется регулярный мониторинг популяции животных, что позволяет оценить эффективность принимаемых мер по сохранению численности. По сравнению с 2024 годом увеличилась численность копытных животных. По лосю – до 7,3 тысячи особей, косуле – до 24,7 тысячи особей, оленю благородному – до 2,4 тысячи особей, оленю пятнистому – до 4,3 тысячи особей.«Важное направление, которому также нужно уделить внимание, - укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений. С 2022 года приобретено 23 автомобиля, 6 снегоходов, тепловизоры, видеорегистраторы, другое оборудование. Наши охотхозяйства были укомплектованы всем необходимым», - подчеркнул Роман Бусаргин.