24 июля 2025 ЧЕТВЕРГ
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Ж/д станцию "Саратов-1 пассажирский" общественники предложили назвать именем Петра Столыпина

Новости
В ходе расширенного заседания комиссии по транспорту и дорожной инфраструктуре Общественной палаты Саратовской области общественники обсудили предложение о возможном присвоении пассажирской железнодорожной станции Саратов 1 имени Петра Аркадьевича Столыпина.
Члены комиссии инициативу поддержали, отметив, что в дальнейшем она должна быть тщательно проработана с учётом мнения всех заинтересованных сторон.



Также общественники обсудили меры по обеспечению безопасности на водоёмах. Отмечалось,  что не во всех муниципалитетах на водоемах на сегодняшний день есть официально разрешенные места для купания. Члены Общественной палаты поддержали поручение губернатора о дополнительной проработке районными главами этого вопроса.