Ж/д станцию "Саратов-1 пассажирский" общественники предложили назвать именем Петра Столыпина

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Также общественники обсудили меры по обеспечению безопасности на водоёмах. Отмечалось, что не во всех муниципалитетах на водоемах на сегодняшний день есть официально разрешенные места для купания. Члены Общественной палаты поддержали поручение губернатора о дополнительной проработке районными главами этого вопроса.