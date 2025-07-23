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Саратовские строители представят регион в финале Всероссийского профессионального конкурса

Новости
Всероссийский конкурс управленцев «Лидеры строительной отрасли» – открытый конкурс управленцев в строительной отрасли.



Конкурс «Лидеры строительной отрасли» проводится Всероссийским центром национальной строительной политики, при поддержке министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. В 2025 году он станет юбилейным, уже пятым по счету.

Заявки на участие подали больше 23 тысяч кандидатов из России, Сербии, Турции и Египта. В финале – 200 участников, прошедших тестирования и профессиональные испытания. Саратовскую область представляют директор ГБУ «Саратовпроект» Сергей Егунов и директор ООО «Госжилстрой» Михаил Липков. Каждый готовится представить жюри свой проект.

«В своем проекте я расскажу о внедрении и развитии BIM-технологий при проектировании социальных объектов. (Building Information Modeling) — это подход, который позволяет создавать цифровые модели объектов ещё до того, как они будут построены. Такие модели содержат информацию о геометрии, материалах, инженерных системах, сроках и бюджете проекта. Внедрение такого вида моделирования в государственных проектных организациях поможет повысить точность, сократить сроки и снизить затраты при создании объектов капитального строительства», - рассказывает Сергей Егунов.

«В финале конкурса я представлю проект "Единая цифровая экосистема управления проектами", целью которого является создание единой цифровой экосистемы оптимизированных проектных решений, объединяющий в себя уже существующие, но разрозненные информационные системы. Основной задачей проекта является разработка конструктора типовых проектных решений, зарекомендовавших себя экономически целесообразными и функционально эффективными. Проект направлен на решение проблемы неэффективного использования бюджетных средств в следствие применения неоптимизированных проектных решений при строительстве социальных объектов», - отмечает Михаил Липков.

Очный финал конкурса состоится 7 августа в Ярославле. В рамках итоговых состязаний состоятся групповые и индивидуальные оценочные мероприятия, форсайт-сессии с участием ключевых представителей строительной отрасли России. Победители V Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры строительной отрасли» получат почётное звание победителя и войдут в отраслевой управленческий кадровый резерв.