«иВолга» ждет своих звезд: все готово к старту масштабного молодежного события
Вчера, 22 июля, на живописных Мастрюковских озерах завершилась финальная приемка площадки молодежного форума Приволжского федерального округа «иВолга», организованного платформой Росмолодёжь.Форумы.
В масштабной инспекции территории и рабочем совещании приняли участие представители Правительства Самарской области, дирекция форума и ключевые профильные ведомства. Вместе они убедились, что каждый элемент инфраструктуры готов к приему гостей.
Заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев отметил: «В подготовке форума участвовала большая команда специалистов из разных регионов ПФО. Мы стремились создать максимально комфортную, безопасную и вдохновляющую среду для молодежи. «иВолга» – это место, где объединяется активная молодежь, где рождаются новые идеи и открываются возможности для развития нашего региона и всей страны».
При приемке особое внимание уделили ключевым аспектам для комфортного и безопасного пребывания участников:
— Инфраструктура: Готовы жилые лагеря (600+ палаток), медицинские пункты, гигиенические зоны, системы связи и навигации. Организованы душевые и питьевой режим.
— Безопасность: Круглосуточное дежурство спасателей, волонтеров и комендантов, видеонаблюдение, 4 КПП. Патрулирование территории гражданско-патриотическим отрядом «Ястребы» (совместно с Движением Первых и ГУ МВД).
Все это создано для того, чтобы участники могли сосредоточиться на учебе, творчестве и общении.
«иВолга» примет 1400 талантливых участников из 80 регионов! В течение шести дней их ждет насыщенная программа: лекции, мастер-классы, встречи с экспертами, грантовые конкурсы и другие активности.
Форум организован Правительством Самарской области и аппаратом полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова при поддержке Росмолодёжи и Движения Первых.
В масштабной инспекции территории и рабочем совещании приняли участие представители Правительства Самарской области, дирекция форума и ключевые профильные ведомства. Вместе они убедились, что каждый элемент инфраструктуры готов к приему гостей.
Заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев отметил: «В подготовке форума участвовала большая команда специалистов из разных регионов ПФО. Мы стремились создать максимально комфортную, безопасную и вдохновляющую среду для молодежи. «иВолга» – это место, где объединяется активная молодежь, где рождаются новые идеи и открываются возможности для развития нашего региона и всей страны».
При приемке особое внимание уделили ключевым аспектам для комфортного и безопасного пребывания участников:
— Инфраструктура: Готовы жилые лагеря (600+ палаток), медицинские пункты, гигиенические зоны, системы связи и навигации. Организованы душевые и питьевой режим.
— Безопасность: Круглосуточное дежурство спасателей, волонтеров и комендантов, видеонаблюдение, 4 КПП. Патрулирование территории гражданско-патриотическим отрядом «Ястребы» (совместно с Движением Первых и ГУ МВД).
Все это создано для того, чтобы участники могли сосредоточиться на учебе, творчестве и общении.
«иВолга» примет 1400 талантливых участников из 80 регионов! В течение шести дней их ждет насыщенная программа: лекции, мастер-классы, встречи с экспертами, грантовые конкурсы и другие активности.
Форум организован Правительством Самарской области и аппаратом полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова при поддержке Росмолодёжи и Движения Первых.