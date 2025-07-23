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«иВолга» ждет своих звезд: все готово к старту масштабного молодежного события

Новости
Вчера, 22 июля, на живописных Мастрюковских озерах завершилась финальная приемка площадки молодежного форума Приволжского федерального округа «иВолга», организованного платформой Росмолодёжь.Форумы.

«иВолга» ждет своих звезд: все готово к старту масштабного молодежного события

В масштабной инспекции территории и рабочем совещании приняли участие представители Правительства Самарской области, дирекция форума и ключевые профильные ведомства. Вместе они убедились, что каждый элемент инфраструктуры готов к приему гостей.

Заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев отметил: «В подготовке форума участвовала большая команда специалистов из разных регионов ПФО. Мы стремились создать максимально комфортную, безопасную и вдохновляющую среду для молодежи. «иВолга» – это место, где объединяется активная молодежь, где рождаются новые идеи и открываются возможности для развития нашего региона и всей страны».

При приемке особое внимание уделили ключевым аспектам для комфортного и безопасного пребывания участников:

— Инфраструктура: Готовы жилые лагеря (600+ палаток), медицинские пункты, гигиенические зоны, системы связи и навигации. Организованы душевые и питьевой режим.

— Безопасность: Круглосуточное дежурство спасателей, волонтеров и комендантов, видеонаблюдение, 4 КПП. Патрулирование территории гражданско-патриотическим отрядом «Ястребы» (совместно с Движением Первых и ГУ МВД).

Все это создано для того, чтобы участники могли сосредоточиться на учебе, творчестве и общении.

«иВолга» примет 1400 талантливых участников из 80 регионов! В течение шести дней их ждет насыщенная программа: лекции, мастер-классы, встречи с экспертами, грантовые конкурсы и другие активности.

Форум организован Правительством Самарской области и аппаратом полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова при поддержке Росмолодёжи и Движения Первых.