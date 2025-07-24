Медицинское учреждение в Новых Бурасах продолжает работу в обычном режиме

просмотров: 148

После сильного урагана, повредившего кровельное покрытие здания районной больницы в Новых Бурасах, медицинское учреждение продолжает функционировать в штатном режиме.По поручению губернатора Саратовской области Романа Бусаргина ситуацию на месте оценил министр здравоохранения региона Владимир Дудаков.Как сообщает пресс-служба министерства:- Специалисты оперативно провели осмотр повреждений- Все необходимые ремонтные работы будут выполнены в кратчайшие сроки- Палаты и медицинские кабинеты не пострадали- Качество оказания медицинской помощи пациентам остаётся на прежнем уровнеВ настоящее время медицинский персонал учреждения обеспечивает полноценное обслуживание пациентов в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи.