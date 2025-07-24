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Медицинское учреждение в Новых Бурасах продолжает работу в обычном режиме

Новости
Медицинское учреждение в Новых Бурасах продолжает работу в обычном режиме



После сильного урагана, повредившего кровельное покрытие здания районной больницы в Новых Бурасах, медицинское учреждение продолжает функционировать в штатном режиме.

По поручению губернатора Саратовской области Романа Бусаргина ситуацию на месте оценил министр здравоохранения региона Владимир Дудаков.

Как сообщает пресс-служба министерства:
- Специалисты оперативно провели осмотр повреждений
- Все необходимые ремонтные работы будут выполнены в кратчайшие сроки
- Палаты и медицинские кабинеты не пострадали
- Качество оказания медицинской помощи пациентам остаётся на прежнем уровне

В настоящее время медицинский персонал учреждения обеспечивает полноценное обслуживание пациентов в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи.