Саратовский театр оперетты стал победителем Всероссийского конкурса театральных постановок

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Саратовский областной театр оперетты вошёл в число победителей Всероссийского конкурса постановок по произведениям современных драматургов. Конкурс, организованный АНО "Русские сезоны" при поддержке Министерства культуры РФ, проводился с целью поддержки новых театральных проектов и развития сценического искусства.Среди 51 заявки от профессиональных театров из 29 регионов страны саратовский театр оперетты представил проект постановки "Продавец игрушек". По итогам оценки экспертной комиссии он вошёл в число 17 лучших театральных коллективов России, удостоенных грантовой поддержки.Особое внимание в конкурсе уделялось спектаклям, отражающим исторические события и героические страницы России, в том числе посвящённым 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Премьера новой постановки саратовского театра запланирована на 2025 год.Это достижение стало важным событием для театральной жизни региона и свидетельствует о высоком профессиональном уровне саратовских артистов. Финансовая поддержка позволит коллективу реализовать творческий замысел и порадовать зрителей новой интересной постановкой.