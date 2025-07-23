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В Озинском районе расширяют производство извести

Новости
В Озинском районе расширяют производство извести




В Озинском районе продолжается реализация инвестиционного проекта компании ООО «Карьерпромстрой ОКСМ». Предприятие завершает модернизацию шахтной печи №4, что позволит увеличить производственные мощности.

Общий объем вложений в проект составляет 60 млн рублей. Работы по реконструкции планируется завершить до конца 2025 года.

«В 2025 году ООО «Карьерпромстрой ОКСМ» также планирует реализовать дополнительные проекты, включая строительство помольного отделения с объемом инвестиций 30 млн рублей и закупку специализированной техники на 7 млн рублей», — отметил министр инвестиционной политики Александр Марченко.

В настоящее время предприятие производит 100 тысяч тонн извести ежегодно, поставляя продукцию в Саратов, Балаково и Самару.