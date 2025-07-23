В Екатериновской больнице появился современный аппарат для диагностики глазных заболеваний

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Екатериновская районная больница получила новый пневмотонометр – оборудование для измерения внутриглазного давления. Техника была закуплена в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение».Как пояснил главный врач медучреждения Виктор Кострюков, прибор позволяет точно определять уровень внутриглазного давления, что помогает выявлять на ранних стадиях такие опасные патологии, как глаукома и другие заболевания глаз.«Это исследование особенно важно для пациентов старшего возраста, а также для людей с риском развития слепоты. С начала года обследование на новом аппарате уже прошли более 300 человек», – отметил Кострюков.Первоначально программа модернизации первичного звена здравоохранения должна была завершиться в 2025 году. Однако по решению Президента России Владимира Путина она будет продлена до 2030 года в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».