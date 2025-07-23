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В пунктах проката «Активное долголетие» можно взять велосипеды и скандинавские палки

Новости / Общество
В пунктах проката «Активное долголетие» можно взять велосипеды и скандинавские палки


В комплексных центрах социального обслуживания населения районов Саратовской области продолжают свою работу пункты проката физкультурного оборудования, действующие в рамках региональной программы «Активное долголетие» национального проекта «Семья», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

Специалисты учреждений проводят мастер-классы, занятия в помещениях и на свежем воздухе и утверждают: пункты проката среди пожилых граждан пользуются большой популярностью.

В пунктах проката «Активное долголетие» можно взять велосипеды и скандинавские палки

Так, при очередном обращении в пункт проката получателей услуг Романовского района, которые поддерживают активный образ жизни, в пользование им предоставили самокаты.

«Занятия спортом – это отличный способ и оставаться в форме, и находить новых друзей. Последнее время особенно популярны стали самокаты. Поездки на самокате занимают меньше времени, чем пешие прогулки, также они способствуют поддержанию физической активности, что положительно сказывается на общем здоровье старшего поколения», - рассказали специалисты учреждения.

В пунктах проката «Активное долголетие» можно взять велосипеды и скандинавские палки

По словам представителей старшего поколения, укрепляются все виды мышц, улучшается координация и, самое главное, повышается настроение.

Пункт проката в Лысогорском районе предоставляет прекрасную возможность насладиться всеми преимуществами велосипедных прогулок, не беспокоясь о покупке и обслуживании собственного велосипеда. Активисты нашли для себя прекрасный способ провести время с пользой и удовольствием.

Для социальных работников Пугачевского района прошла демонстрация правильного использования скандинавских палок на занятиях с подопечными. Полезные знания специалисты будут доводить до получателей, которые решили воспользоваться услугами проката.

В Федоровском районе с использованием спортинвентаря напрокат состоялся урок по скандинавской ходьбе. Этот вид физической активности привлекает внимание благодаря доступности и многочисленным оздоровительным эффектам. Здесь считают, что именно ходьба позволяет оставаться активными и улучшить здоровье. Также считают и социальные работники Гагаринского административного района.

«Физкультурное оборудование напрокат пользуется спросом. Благодаря таким инициативам представители старшего поколения имеют возможность поддерживать здоровье. Еще одна не менее важная цель занятий спортом – сохранить позитивный настрой к жизни», – рассказала заместитель министра регионального министерства труда и социальной защиты Светлана Савочкина.