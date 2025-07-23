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Подростки повышают правовую грамотность

Новости
Подростки повышают правовую грамотность


В рамках Единого дня профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних прошли мероприятия, направленные на повышение осведомленности молодежи о правовых последствиях нарушений законодательства. Особое внимание было уделено вопросам административной ответственности несовершеннолетних, включая случаи, когда подростки совершают правонарушения до наступления официального возраста привлечения к ответственности.

Председатель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве Саратовской области Анастасия Борода в рамках прямого эфира в социальной сети ВКонтакте призвала подростков к соблюдению закона, разъяснила порядок привлечения несовершеннолетних к административной ответственности.

Центр молодёжных инициатив г. Энгельса организовал для подростков интерактивную игру «Шаги к правовой грамотности». Во время игры были рассмотрены конкретные случаи поведения детей, определяющие рамки допустимого и недопустимого согласно закону. Особое внимание было уделено правилу пребывания вне дома после 22.00 часов, подчёркивая важность своевременного возвращения домой ради собственной безопасности.

Комплексный центр социального обслуживания населения Хвалынского района провёл мероприятие для школьников под названием «Ответственность с детства». Оно проходило в необычном формате, основанном на разборе ситуаций с участием любимых детских персонажей. Школьники смогли разобраться в юридических аспектах своего поведения посредством игровых заданий и решений различных правовых задач. Эта форма подачи материала позволила школьникам глубже осознать значимость уважения законов и обязанностей перед обществом.

В кадровом центре Татищевского района состоялась беседа, посвящённая основным видам правонарушений, касающихся несовершеннолетних. Участники имели возможность задавать интересующие вопросы и обсуждать проблемы, с которыми сталкиваются молодые граждане. По завершении беседы всем участникам были вручены материалы, содержащие рекомендации по обеспечению финансовой безопасности и соблюдению законодательства.

«Все проведенные мероприятия были направлены на повышение уровня юридической грамотности молодёжи и профилактике правонарушений. Интерактивные формы взаимодействия позволили сделать процесс изучения правового устройства доступным и увлекательным для молодых людей. Профилактика ранних форм девиантного поведения, включая административные нарушения, имеет особенное значение и является залогом снижения рисков возникновения серьёзных преступлений в дальнейшем»,- подвела итоги председатель областной комиссии Анастасия Борода.