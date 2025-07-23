23 июля 2025 СРЕДА
Новости
17:30 | 23 июля
«иВолга» ждет своих звезд: все готово к старту масштабного молодежного события
17:00 | 23 июля
Саратовский театр оперетты стал победителем Всероссийского конкурса театральных постановок
16:30 | 23 июля
В Озинском районе расширяют производство извести
16:10 | 23 июля
Саратовские строители представят регион в финале Всероссийского профессионального конкурса
15:30 | 23 июля
В Екатериновской больнице появился современный аппарат для диагностики глазных заболеваний
14:01 | 23 июля
Александр Заварзин - бронзовый призер чемпионата России по радиоуправляемым моделям-копиям самолетов
13:00 | 23 июля
В пунктах проката «Активное долголетие» можно взять велосипеды и скандинавские палки
12:16 | 23 июля
Подростки повышают правовую грамотность
11:10 | 23 июля
Поправки в бюджет: средства направят на ремонт дворов, транспорт и здравоохранение
10:30 | 23 июля
Стартовала регистрация на форум "Хопер-2025"
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Поправки в бюджет: средства направят на ремонт дворов, транспорт и здравоохранение

Новости
Поправки в бюджет: средства направят на ремонт дворов, транспорт и здравоохранение


Согласно изменениям главного финансового документа доходы областного бюджета на 2025 год увеличиваются в целом на 1,7 млрд рублей.

«Средства, привлеченные при поддержке Председателя Госдумы Вячеслава Викторовича Володина, направлены на замещение ранее предусмотренных ассигнований областного бюджета на реализацию депутатского проекта по ремонту междворовых территорий в Саратове - 246 млн рублей и пришкольных территорий в Кировском и Фрунзенском районах Саратова - 89 млн рублей. Дополнительно под будущее замещение при участии спикера запланировано 74,6 млн рублей на обустройство дворов при школах и детсадах в Базарно-Карабулакском, Балтайском, Новобурасском и Озинском районах», - рассказала министр финансов области Ирина Бегинина.

Также в бюджете отражены выделенные благодаря Вячеславу Володину средства федерального резервного фонда на завершение строительства участка набережной от первого причала до солярия «Затон» – 1 млрд рублей. С учетом областной составляющей общий объем увеличения ассигнований на 2025 год составит 1,1 млрд рублей.

По поручению губернатора области Романа Бусаргина предусмотрено финансирование пассажирских перевозок. Для обеспечения пригородных перевозок железнодорожным транспортом запланировано 160 млн рублей, городу Саратову для компенсации 30% расходов на общественный транспорт, переведенный на модель брутто-контрактов, выделят 181,9 млн рублей, на продолжение работы автобусных маршрутов, дублирующих трамвайный маршрут № 3, находящийся в реконструкции, пойдет 111,7 млн рублей. Напомним, по инициативе главы региона стоимость проезда на них для горожан составляет всего 10 рублей.

В целях развития речных перевозок на приобретение двух катеров для нового маршрута «Саратов – с. Сабуровка» выделяется 10,7 млн рублей в 2025 году и 24,9 млн рублей в 2026 году.

На обеспечение лекарственными средствами отдельных категорий граждан направят 164,3 млн рублей. Ранее в этом году расходы на эти цели были дополнительно увеличены на 670 млн рублей.