Поправки в бюджет: средства направят на ремонт дворов, транспорт и здравоохранение

просмотров: 102

Согласно изменениям главного финансового документа доходы областного бюджета на 2025 год увеличиваются в целом на 1,7 млрд рублей.«Средства, привлеченные при поддержке Председателя Госдумы Вячеслава Викторовича Володина, направлены на замещение ранее предусмотренных ассигнований областного бюджета на реализацию депутатского проекта по ремонту междворовых территорий в Саратове - 246 млн рублей и пришкольных территорий в Кировском и Фрунзенском районах Саратова - 89 млн рублей. Дополнительно под будущее замещение при участии спикера запланировано 74,6 млн рублей на обустройство дворов при школах и детсадах в Базарно-Карабулакском, Балтайском, Новобурасском и Озинском районах», - рассказала министр финансов области Ирина Бегинина.Также в бюджете отражены выделенные благодаря Вячеславу Володину средства федерального резервного фонда на завершение строительства участка набережной от первого причала до солярия «Затон» – 1 млрд рублей. С учетом областной составляющей общий объем увеличения ассигнований на 2025 год составит 1,1 млрд рублей.По поручению губернатора области Романа Бусаргина предусмотрено финансирование пассажирских перевозок. Для обеспечения пригородных перевозок железнодорожным транспортом запланировано 160 млн рублей, городу Саратову для компенсации 30% расходов на общественный транспорт, переведенный на модель брутто-контрактов, выделят 181,9 млн рублей, на продолжение работы автобусных маршрутов, дублирующих трамвайный маршрут № 3, находящийся в реконструкции, пойдет 111,7 млн рублей. Напомним, по инициативе главы региона стоимость проезда на них для горожан составляет всего 10 рублей.В целях развития речных перевозок на приобретение двух катеров для нового маршрута «Саратов – с. Сабуровка» выделяется 10,7 млн рублей в 2025 году и 24,9 млн рублей в 2026 году.На обеспечение лекарственными средствами отдельных категорий граждан направят 164,3 млн рублей. Ранее в этом году расходы на эти цели были дополнительно увеличены на 670 млн рублей.