В Саратове прошла презентация книги о войне «Огненные были»

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Презентация книги «Огненные были», посвященной 80-летию Великой Победы, состоялась сегодня в саратовской областной научной библиотеке. В издание «Огненные были» вошли стихи, проза, очерки, воспоминания саратовских писателей-фронтовиков и авторов, чьи детские годы пришлись на годы Великой Отечественной войны. В книге представлены стихи Бориса Озёрного, Исая Тобольского, Льва Кассиля, Николая Палькина, Николая Овчинникова, Галины Мушты и других.В приветственном слове глава регионального ведомства Александр Колоколов отметил, что идея министерства информации и массовых коммуникаций издать книгу в юбилейный значимый для страны год была всецело поддержана губернатором Романом Бусаргиным, который особое внимание уделяет вопросам развития книжной отрасли в области.«Это не последний книгоиздательский проект министерства в этом году. Нашей главной задачей остается беречь свою историю и хранить память о подвиге нашего народа, ставшего примером мужества и беззаветного служения Отечеству для будущих поколений. Большая благодарность всем, кто был причастен к созданию книги «Огненные были», которая, я уверен, найдет отклик в сердцах читателей разных поколений», - отметил Александр Колоколов.О работе над изданием «Огненные были» рассказал один из составителей сборника – саратовский поэт, литературовед, профессор кафедры русского языка и профессиональной коммуникации СГЮА Иван Пырков.Особую душевную атмосферу мероприятию создали стихи в прочтении родственников саратовских писателей-фронтовиков, гостей презентации. Среди участников были и сами авторы, чьи произведения вошли в сборник – это профессор саратовского университета, доктор филологических наук Александр Ванюков, председатель Саратовского регионального отделения Союза писателей России Владимир Гурьянов.«Издание книги «Огненные были» - это огромный вклад в культуру нашей страны, такие книги не дают забывать прошлое», - поделилась впечатлениями дочь известного саратовского поэта-песенника Николая Палькина Людмила Сабурова.Тираж литературно-художественного издания «Огненные были» будет направлен в фонды областных и районных библиотек региона.