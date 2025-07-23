Стартовала регистрация на форум "Хопер-2025"

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С 25 по 28 августа в Балашовском районе пройдет XVI Молодежный образовательный форум "Хопёр". Форум пройдет как в очном, так и онлайн формате, поэтому погрузиться в атмосферу форума смогут все.Регистрация на форум уже доступна через ФГАИС "Молодежь России" по ссылке: https://myrosmol.ru/events/8fe1fdca-3b8c-452c-a080-942079c81265Также можно подать заявку на конкурс Росмолодёжь.Гранты, который пройдет в рамках форума "Хопёр" и воспользоваться шансом получить средства на реализацию своей идеи."Если хочешь продуктивно начать сентябрь, получить возможность выиграть грант на реализацию собственного проекта, поработать с крутыми экспертами из различных уголков страны и просто классно провести время в отличной компании, то тебе на "Хопёр", - говорят организаторы.Еще больше информации о форуме на сайте: https://centerod.ru/forum_hoper_2025.