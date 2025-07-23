23 июля 2025 СРЕДА
Новости
17:30 | 23 июля
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17:00 | 23 июля
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16:30 | 23 июля
В Озинском районе расширяют производство извести
16:10 | 23 июля
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15:30 | 23 июля
В Екатериновской больнице появился современный аппарат для диагностики глазных заболеваний
14:01 | 23 июля
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13:00 | 23 июля
В пунктах проката «Активное долголетие» можно взять велосипеды и скандинавские палки
12:16 | 23 июля
Подростки повышают правовую грамотность
11:10 | 23 июля
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10:30 | 23 июля
Стартовала регистрация на форум "Хопер-2025"
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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Стартовала регистрация на форум "Хопер-2025"

Новости
Стартовала регистрация на форум "Хопер-2025"


С 25 по 28 августа в Балашовском районе пройдет XVI Молодежный образовательный форум "Хопёр". Форум пройдет как в очном, так и онлайн формате, поэтому погрузиться в атмосферу форума смогут все.

Регистрация на форум уже доступна через ФГАИС "Молодежь России" по ссылке: https://myrosmol.ru/events/8fe1fdca-3b8c-452c-a080-942079c81265

Также можно подать заявку на конкурс Росмолодёжь.Гранты, который пройдет в рамках форума "Хопёр" и воспользоваться шансом получить средства на реализацию своей идеи.

"Если хочешь продуктивно начать сентябрь, получить возможность выиграть грант на реализацию собственного проекта, поработать с крутыми экспертами из различных уголков страны и просто классно провести время в отличной компании, то тебе на "Хопёр", - говорят организаторы.

Еще больше информации о форуме на сайте: https://centerod.ru/forum_hoper_2025.