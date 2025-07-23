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В Приволжском федеральном округе стартовало окружное совещание

Новости
В Приволжском федеральном округе стартовало окружное совещание


В Саратове завершился первый день окружного методического совещания Приволжского федерального округа. В мероприятии принимают участие представители региональных органов управления образованием, руководители образовательных организаций и федеральные эксперты.

С приветствием к участникам совещания обратился министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

«За последние пять лет нам удалось создать единое образовательное пространство: утверждены федеральные программы, синхронизированы учебные планы и экзаменационные требования, нормированы контрольные работы. Также разработаны единые учебники по истории и обществознанию, а в ближайшие годы появятся такие же по всем предметам. Мы развиваем систему повышения квалификации педагогов, работаем над снижением бюрократической нагрузки и повышением зарплат», — отметил Сергей Кравцов.

Пленарную сессию открыл заместитель председателя Правительства Саратовской области Сергей Егоров.

«В течение двух дней коллеги будут обсуждать качество образования, перспективы образования в целом в ПФО и Российской Федерации. Это лучшая площадка для того, чтобы обменяться мнением, опытом и предложить свои идеи и проекты, которые нужны сегодня в образовании», — обратился Сергей Егоров.

Александр Реут, директор Департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Минпросвещения России, подвёл итоги 2024–2025 учебного года и обозначил приоритетные задачи на следующий период.

С докладом «Актуальное содержание школьного образования» выступил руководитель Института содержания и методов обучения имени В.С.Леднева Максим Костенко.

«Сегодня, говоря об актуализации содержания школьного образования, мы прежде всего имеем в виду создание единого образовательного пространства, в котором обновлённые программы и инструменты становятся понятными и доступными каждому учителю. Важно, чтобы новые подходы не оставались на уровне документов, а реально дошли до школьного класса и помогли ребёнку развиваться», — подытожил свое выступление Максим Костенко.

О развитии региональной системы образования рассказал Александр Пажитнев, министр образования Саратовской области. Он представил основные направления работы регионального ведомства и обозначил приоритеты на предстоящий учебный год.

«Саратовская область впервые стала площадкой для проведения совещания по вопросам образовательной политики, объединяющее все регионы Приволжского федерального округа. Уверен, что нам с коллегами удастся обменяться опытом и лучшими практиками. Кроме того, совещание позволило представить уникальные наработки нашего региона и достижения в сфере образовательной политики», — отметил Александр Пажитнев.

Лариса Колычева, заместитель главного редактора АО «Издательство «Просвещение», презентовала имеющиеся инструменты и решения для системы образования, а также планы компании в данном направлении.

Сегодня работа окружного совещания продолжится в формате проектных сессий. В фокусе — комплексный план по качеству математического и естественно-научного образования, обновление нормативной базы, снижение бюрократической нагрузки, профессиональное развитие кадров, вопросы заработной платы учителей, а также развитие школьных библиотек и экспертиза учебников.

Организаторами проведения совещаний являются Минпросвещения России и ФГБНУ «ИСМО им. В.С. Леднева».