В Саратове осудили действия подростков-хулиганов
Салман Мусаев, президент Ассоциации национально-культурных объединений области осудил действия подростков-хулиганов в центре Саратова.
«На различных информационных ресурсах в Сети Интернет размещается новость о задержании правоохранительными органами группы подростков, состоящей из представителей различных национальностей.
От лица всех руководителей национально-культурных организаций нашего региона выражаю чувства печали, огромного расстройства и негодования, что к большому сожалению, среди подрастающего поколения есть подобная асоциальная молодежь, которая накладывает тень на единый многонациональный народ Саратовской области.
Естественно, воспитание детей – это обязанность и в первую очередь совесть родителей, поэтому имеются конечно большие вопросы к родителям подростков и их роли в воспитании детей.
Могу с уверенностью сказать за всех руководителей национально-культурных организаций, что ни каких заступничеств и так называемых «ходатайств» со стороны организаций не было, нет и не будет!
Есть Закон, по которому мы все живем вне зависимости от национальности и вероисповедания.
Убежден, что ответственные ведомства дадут самую компетентную и правильную оценку действиям подростков и их родителей», — отметил Салман Мусаев.