23 июля 2025 СРЕДА
Новости
17:30 | 23 июля
«иВолга» ждет своих звезд: все готово к старту масштабного молодежного события
17:00 | 23 июля
Саратовский театр оперетты стал победителем Всероссийского конкурса театральных постановок
16:30 | 23 июля
В Озинском районе расширяют производство извести
16:10 | 23 июля
Саратовские строители представят регион в финале Всероссийского профессионального конкурса
15:30 | 23 июля
В Екатериновской больнице появился современный аппарат для диагностики глазных заболеваний
14:01 | 23 июля
Александр Заварзин - бронзовый призер чемпионата России по радиоуправляемым моделям-копиям самолетов
13:00 | 23 июля
В пунктах проката «Активное долголетие» можно взять велосипеды и скандинавские палки
12:16 | 23 июля
Подростки повышают правовую грамотность
11:10 | 23 июля
Поправки в бюджет: средства направят на ремонт дворов, транспорт и здравоохранение
10:30 | 23 июля
Стартовала регистрация на форум "Хопер-2025"
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В Саратове осудили действия подростков-хулиганов

Новости
В Саратове осудили действия подростков-хулиганов

Салман Мусаев, президент Ассоциации национально-культурных объединений области осудил действия подростков-хулиганов в центре Саратова.
«На различных информационных ресурсах в Сети Интернет размещается новость о задержании правоохранительными органами группы подростков, состоящей из представителей различных национальностей.
От лица всех руководителей национально-культурных организаций нашего региона выражаю чувства печали, огромного расстройства и негодования, что к большому сожалению, среди подрастающего поколения есть подобная асоциальная молодежь, которая накладывает тень на единый многонациональный народ Саратовской области.
Естественно, воспитание детей – это обязанность и в первую очередь совесть родителей, поэтому имеются конечно большие вопросы к родителям подростков и их роли в воспитании детей.
Могу с уверенностью сказать за всех руководителей национально-культурных организаций, что ни каких заступничеств и так называемых «ходатайств» со стороны организаций не было, нет и не будет!
Есть Закон, по которому мы все живем вне зависимости от национальности и вероисповедания.
Убежден, что ответственные ведомства дадут самую компетентную и правильную оценку действиям подростков и их родителей», — отметил Салман Мусаев.