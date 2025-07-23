В Саратове осудили действия подростков-хулиганов

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Салман Мусаев, президент Ассоциации национально-культурных объединений области осудил действия подростков-хулиганов в центре Саратова.«На различных информационных ресурсах в Сети Интернет размещается новость о задержании правоохранительными органами группы подростков, состоящей из представителей различных национальностей.От лица всех руководителей национально-культурных организаций нашего региона выражаю чувства печали, огромного расстройства и негодования, что к большому сожалению, среди подрастающего поколения есть подобная асоциальная молодежь, которая накладывает тень на единый многонациональный народ Саратовской области.Естественно, воспитание детей – это обязанность и в первую очередь совесть родителей, поэтому имеются конечно большие вопросы к родителям подростков и их роли в воспитании детей.Могу с уверенностью сказать за всех руководителей национально-культурных организаций, что ни каких заступничеств и так называемых «ходатайств» со стороны организаций не было, нет и не будет!Есть Закон, по которому мы все живем вне зависимости от национальности и вероисповедания.Убежден, что ответственные ведомства дадут самую компетентную и правильную оценку действиям подростков и их родителей», — отметил Салман Мусаев.