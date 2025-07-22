Ветеран отметил системность поддержки участников СВО в Саратовской области

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Председатель Саратовской региональной организации общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны» Дмитрий Спиридонов высоко оценил работу с ветеранами в регионе.По словам общественника, в Саратовской области «ведется системная работа по поддержке участников СВО».«Губернатор области Роман Бусаргин не раз подчеркивал: помощь должна быть комплексной - от медицинской реабилитации до социальной и профессиональной адаптации. Региональная программа «Наши герои» - отличный пример такого подхода.Бойцы получают реальные возможности: обучение, стажировку в органах власти и ведущих компаниях области. Это инвестиции в будущее как самих ветеранов, так и всего региона. Особенно ценно, что программа включает интерактивные и командные форматы - это поможет быстрее включиться в новую деятельность. Такие инициативы создают основу для долгосрочной интеграции защитников в мирную жизнь», - отметил руководитель ветеранской организации.