22 июля 2025 ВТОРНИК
Новости
17:39 | 22 июля
Парк Юрия Лужкова принял спортсменов со всей страны на фестивале экстремального спорта The BOWL
17:00 | 22 июля
Саратовские яхтсмены завоевали награды на "Кубке Магнитки"
16:40 | 22 июля
Ветеран отметил системность поддержки участников СВО в Саратовской области
16:30 | 22 июля
Волонтеров приглашают в Пермь на финал «МолоТа»
16:00 | 22 июля
На портале «Так здорово!» саратовцы могут воспользоваться интерактивными сервисами
15:10 | 22 июля
Выставка в Радищевском музее откроет масштабные торжества в честь юбилея Олега Табакова в Саратове
14:03 | 22 июля
100 – летний юбилей отмечает ветеран Великой Отечественной войны Михаил Щербаков
13:00 | 22 июля
Знание.Лектор: известные наставники ждут участников из Саратовской области
12:00 | 22 июля
Таксисты «забывают» внести себя в реестр перевозчиков и оформить страховку
11:30 | 22 июля
11 инвестпроектов на сумму свыше 17 млрд рублей получают поддержку в рамках инвестиционного договора
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Ветеран отметил системность поддержки участников СВО в Саратовской области

Новости
Ветеран отметил системность поддержки участников СВО в Саратовской области


Председатель Саратовской региональной организации общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны» Дмитрий Спиридонов высоко оценил работу с ветеранами в регионе.

По словам общественника, в Саратовской области «ведется системная работа по поддержке участников СВО».

«Губернатор области Роман Бусаргин не раз подчеркивал: помощь должна быть комплексной - от медицинской реабилитации до социальной и профессиональной адаптации. Региональная программа «Наши герои» - отличный пример такого подхода.

Бойцы получают реальные возможности: обучение, стажировку в органах власти и ведущих компаниях области. Это инвестиции в будущее как самих ветеранов, так и всего региона. Особенно ценно, что программа включает интерактивные и командные форматы - это поможет быстрее включиться в новую деятельность. Такие инициативы создают основу для долгосрочной интеграции защитников в мирную жизнь», - отметил руководитель ветеранской организации.