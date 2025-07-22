Саратовские яхтсмены завоевали награды на "Кубке Магнитки"

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С 14 по 20 июля в Магнитогорске прошли межрегиональные соревнования по парусному спорту "Кубок Магнитки". В состязаниях приняли участие более 60 спортсменов из разных регионов России.Успехи саратовской командыНаши яхтсмены показали отличные результаты и пополнили копилку региона тремя медалями:- Елизавета Кузнецова и Вероника Козлова – золото в классе «Кадет»- Матвей Блохин – победа в классе «Ракета 270»- Никита Красноженов – бронза в классе «Луч-мини»Турнир стал важным этапом подготовки спортсменов к следующим стартам сезона. Поздравляем наших чемпионов и желаем новых побед!