Саратовские яхтсмены завоевали награды на "Кубке Магнитки"
С 14 по 20 июля в Магнитогорске прошли межрегиональные соревнования по парусному спорту "Кубок Магнитки". В состязаниях приняли участие более 60 спортсменов из разных регионов России.
Успехи саратовской команды
Наши яхтсмены показали отличные результаты и пополнили копилку региона тремя медалями:
- Елизавета Кузнецова и Вероника Козлова – золото в классе «Кадет»
- Матвей Блохин – победа в классе «Ракета 270»
- Никита Красноженов – бронза в классе «Луч-мини»
Турнир стал важным этапом подготовки спортсменов к следующим стартам сезона. Поздравляем наших чемпионов и желаем новых побед!