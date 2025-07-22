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Саратовские яхтсмены завоевали награды на "Кубке Магнитки"

Новости
Саратовские яхтсмены завоевали награды на "Кубке Магнитки"

С 14 по 20 июля в Магнитогорске прошли межрегиональные соревнования по парусному спорту "Кубок Магнитки". В состязаниях приняли участие более 60 спортсменов из разных регионов России.

Успехи саратовской команды
Наши яхтсмены показали отличные результаты и пополнили копилку региона тремя медалями:
- Елизавета Кузнецова и Вероника Козлова – золото в классе «Кадет»
- Матвей Блохин – победа в классе «Ракета 270»
- Никита Красноженов – бронза в классе «Луч-мини»

Турнир стал важным этапом подготовки спортсменов к следующим стартам сезона. Поздравляем наших чемпионов и желаем новых побед!