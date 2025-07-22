Волонтеров приглашают в Пермь на финал «МолоТа»

просмотров: 62

С 6 по 10 августа 2025 года Пермь станет центром притяжения для молодых специалистов предприятий ПФО, собравшихся на финале масштабного спортивно-интеллектуального проекта «МолоТ».Волонтеров приглашают подать заявку, чтобы стать участником большого события. Особенно приветствуются кандидаты в возрасте от 18 до 35 лет."Забудь о рутине! Здесь ты окунешься в атмосферу незабываемого события и поможешь создать позитивное и гостеприимное пространство для участников", - приглашают организаторы.К задачам волонтеров относятся:• Навигация и помощь гостям ориентироваться на площадке• Создание атмосферы гостеприимства• Информирование о правилах поведения и инфраструктуре• Работа на информационных стойкахРегистрация открыта до 27 июля по ссылке: https://dobro.ru/event/11230058?clckid=7e19de5cОрганизатор проекта - Правительство Пермского края под патронажем полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.