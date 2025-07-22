Выставка в Радищевском музее откроет масштабные торжества в честь юбилея Олега Табакова в Саратове

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Саратовская область готовится масштабно отметить 90-летие земляка и народного артиста Олега Табакова. Это будет знаковое событие в культурной жизни региона и страны. Саратовский художественный музей имени Радищева организует выставку, посвященную Олегу Табакову – легенде театра и кино. Выставка, получившая название «Олег Табаков. Настоящая жизнь», обещает стать глубоким погружением в творческую биографию артиста.Она будет структурирована по тематическим зонам, охватывающим ключевые моменты его биографии и карьеры, включая «Старый Саратов», «Биография Олега Табакова», «Видеозону», «Ретрозону с радиоприемниками», «Актерскую школу, учитель и ученики», «Олег Табаков и мир» и «Небесную трапезу». Экспозиция займет четыре зала музея, расположенных в гимназическом корпусе на улице Первомайская. Открытие запланировано на август.В честь 90-летия Олега Табакова Саратовский академический театр драмы готовит фестиваль «Уроки Табакова», который соберет звездных выпускников его школы, народных артистов России Константина Хабенского, Владимира Машкова, Евгения Миронова и Сергея Безрукова.