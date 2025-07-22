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Юные футболисты из дворовых команд соревновались в Аткарске за выход в финал Кубка губернатора

Новости / Спорт
Юные футболисты из дворовых команд соревновались в Аткарске за выход в финал Кубка губернатора


В Аткарске прошел очередной зональный этап XXlll Открытого турнира по футболу среди дворовых команд на Кубок губернатора Саратовской области.

За право выйти в финал турнира состязались юноши из Аткарского, Петровского, Екатериновского, Калининского, Татищевского районов и ЗАТО «Светлый».

Турнир проводится в рамках проекта «Дворовый тренер», инициированного губернатором области Романом Бусаргиным.

По итогам соревнований места распределились следующим образом:
В возрастной группе 2008-2009 г.р.:
1 место - Петровский район
2 место - Калининский район
3 место - Екатериновский район

В возрастной группе 2010-2011 г.р.:
1 место - ЗАТО «Светлый»
2 место - Калининский район
3 место - Петровский район

В возрастной группе 2012-2013 г.р.:
1 место - Петровский район
2 место - Екатериновский район
3 место - Аткарский район

В возрастной группе 2014-2015 г.р.:
1 место - Аткарский район
2 место - Екатериновский район
3 место - Петровский район

Победители зонального этапа примут участие в финальном этапе соревнований, который пройдёт уже в конце августа в Саратове. По решению губернатора Романа Бусаргина главным призом турнира станет строительство футбольной площадки для районов-победителей.