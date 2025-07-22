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100 – летний юбилей отмечает ветеран Великой Отечественной войны Михаил Щербаков

Новости
100 – летний юбилей отмечает ветеран Великой Отечественной войны Михаил Щербаков


Сегодня, 21 июля, Михаилу Щербакову, уроженцу села Большие Озерки Петровского района, исполнилось 100 лет. Поздравить ветерана с вековым юбилеем приехали заместитель министра по делам территориальных образований области Саит Девличаров, глава Лысогорского района Сергей Фартуков, прокурор района Игорь Завихонов, заместитель прокурора Владимир Черпальчев, председатель Совета ветеранов Галина Ляниченко, директор ГАУ СО КЦСОН Лысогорского района Надежда Логвиненко.

В ряды Красной Армии Михаил Щербаков был призван в конце 1942 года. Молодой солдат попал в бронетанковые войска, где сначала новобранцев учили вождению и ремонту машин. После обучения юношу зачислили 111-ю танковую дивизию.

Михаил Александрович начал свой боевой путь в январе 1943 года на Курской дуге. В одном из боев Михаил Щербаков получил ранение. В танк Т-34, на котором воевал наш земляк и его сослуживцы, попал немецкий снаряд. Члены экипажа остались живы. Они помогли раненому другу выбраться из танка. Молодой солдат сильно обгорел. Лечился в госпитале. Службу продолжил в Забайкальском военном округе. Участвовал в войне с Японией.

После окончания войны Михаил Александрович служил в Китае, обучал солдат военному делу. В 1951 году Михаил Щербаков был демобилизован.

Михаил Александрович награжден орденами Отечественной войны 1 и 2 степени, медалью «За Отвагу» - за участие в боях на Курской дуге, медалью «За победу над Японией» и другими знаками воинской доблести.