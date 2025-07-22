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Знание.Лектор: известные наставники ждут участников из Саратовской области

Новости
Знание.Лектор: известные наставники ждут участников из Саратовской области


До 30 июля жители Саратовской области могут подать заявку на пятый сезон Всероссийского конкурса Знание.Лектор.

Общество «Знание» анонсировало наставников проекта, среди которых известные государственные деятели, управленцы в сферах культуры, образования и медиа. Они проведут онлайн-консультации для более 2 тысяч участников.

«Пока взрослые конкурсанты подают последние заявки, мы подвели итоги регистрации среди школьников и студентов СПО. В борьбу за статус лучшего лектора страны вступили 4 196 ребят из всех регионов России. Уже сейчас они делают первые шаги в просвещении: организуют собственные лекции и делятся знаниями со сверстниками», — сказал заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Кирилл Хвиль.

От Саратовской области в номинации «Юный лектор» участвуют 115 школьников и студентов СПО. Им было доступно семь тематических направлений, из которых самым популярным в регионе стало «История и сохранение исторической памяти».

Наставниками конкурсантов станут государственные деятели: руководитель Россотрудничества Евгений Примаков, советник Президента Российской Федерации Елена Ямпольская, специальный представитель Президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и др.

С участниками также встретятся известные представители медиа-сферы, управленцы разных сфер.