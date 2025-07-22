Знание.Лектор: известные наставники ждут участников из Саратовской области

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До 30 июля жители Саратовской области могут подать заявку на пятый сезон Всероссийского конкурса Знание.Лектор.Общество «Знание» анонсировало наставников проекта, среди которых известные государственные деятели, управленцы в сферах культуры, образования и медиа. Они проведут онлайн-консультации для более 2 тысяч участников.«Пока взрослые конкурсанты подают последние заявки, мы подвели итоги регистрации среди школьников и студентов СПО. В борьбу за статус лучшего лектора страны вступили 4 196 ребят из всех регионов России. Уже сейчас они делают первые шаги в просвещении: организуют собственные лекции и делятся знаниями со сверстниками», — сказал заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Кирилл Хвиль.От Саратовской области в номинации «Юный лектор» участвуют 115 школьников и студентов СПО. Им было доступно семь тематических направлений, из которых самым популярным в регионе стало «История и сохранение исторической памяти».Наставниками конкурсантов станут государственные деятели: руководитель Россотрудничества Евгений Примаков, советник Президента Российской Федерации Елена Ямпольская, специальный представитель Президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и др.С участниками также встретятся известные представители медиа-сферы, управленцы разных сфер.