Таксисты «забывают» внести себя в реестр перевозчиков и оформить страховку

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Утром 21 июля на Славянской площади у моста Саратов-Энгельс прошел совместный рейд министерства транспорта области, прокуратуры Волжского района Саратова и Госавтоинспекции.Четверо водителей не числились в реестре перевозчиков такси, при этом автомобили были внесены в реестр. За данное правонарушение сотрудники автоинспекции составили протоколы об административных правонарушениях. Перевозчик может внести свои данные в реестр онлайн — через портал «Госуслуги». Эта процедура бесплатна. На данный момент в реестре зарегистрирован 1192 перевозчик, имеющих право осуществлять перевозки в сфере легкового такси. Также был выявлен один водитель, у которого разрешение было аннулировано в связи с отсутствием страховки. Напомним, что при внесении сведений в реестр также необходимо подать информацию о полисе ОСГОП, в противном случае лицензия будет отозвана.Также сотрудники минтранса зафиксировали отсутствие фонаря на крыше такси, за такое нарушение водителю грозит штраф 3 тысячи рублей. Согласно законодательству авто, работающее в такси, должно иметь по бокам кузова так называемые «шашечки» и фонарь оранжевого цвета на крыше. Дополнительных требований к цвету кузова в Саратовской области нет.«Подобные профилактические рейды проводятся регулярно. Особое внимание уделяется выявлению нелегальных перевозчиков, оказывающих услуги по перевозкам такси без разрешений и не соответствующих стандартам безопасности. Поскольку в случае ДТП пассажир не может претендовать на возмещение причиненного ущерба», - прокомментировал мероприятие начальник отдела административной практики министерства транспорта Олег Буреев.В региональном реестре такси по данным на 21 июля уже зарегистрировано 9667 автомобилей.