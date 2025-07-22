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11 инвестпроектов на сумму свыше 17 млрд рублей получают поддержку в рамках инвестиционного договора

Новости
11 инвестпроектов на сумму свыше 17 млрд рублей получают поддержку в рамках инвестиционного договора


«С 2024 года в Саратовской области заключено 11 инвестиционных договоров на общую сумму более 17 млрд рублей. Так, например, между ООО «Балашовский сахарный комбинат» и Правительством региона заключен договор о реконструкции, модернизации и техническом перевооружении комбината на общую сумму более 1,4 млрд рублей», – отметил министр инвестиционной политики Александр Марченко.

Инвестиционный договор – это гарант поддержки и инструмент для эффективной реализации инвестиционных проектов. Он создает стабильные и понятные условия для работы, значительно упрощая взаимодействие с властью и открывая доступ к налоговым льготам.

Подробнее об инвестиционном договоре вы можете узнать здесь: https://investinsaratov.ru/ru/podderzhka/investitsionnyy-dogovor/