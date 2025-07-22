Спектакль Сергея Пускепалиса покажут в Саратове благодаря проекту «Большие гастроли»

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С 10 по 14 сентября на сцене Саратовского академического театра драмы имени И.А. Слонова в рамках федерального проекта «Большие гастроли» будут представлены спектакли Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова г. Ярославль.В память о Сергее Пускепалисе, чья театральная юность прошла в Саратове, поклонники смогут увидеть его режиссерскую работу.В Ярославском театре Сергей Пускепалис сначала служил главным режиссером, затем - художественным руководителем.Саратовским зрителям будет представлено пять спектаклей. Особое место в гастрольной программе занимает постановка «Весы», созданная заслуженным артистом России Сергеем Пускепалисом по произведению Евгения Гришковца.В афише также представлены «Венецианские близнецы», «Когда мы женаты», «Айвазовский. Три стихии» и «Циолковский».Билеты можно приобрести онлайн.