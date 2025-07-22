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Выпускник Политеха разработал систему для быстрой и эффективной цифровизации бизнеса

Новости
Выпускник Политеха разработал систему для быстрой и эффективной цифровизации бизнеса


В Саратовском государственном техническом университете имени Гагарина Ю.А. была разработана система автоматизации бизнес-процессов.

Автором её является выпускник Физико-технического института СГТУ Александр Коншенко, который занимался данной работой под руководством кандидата технических наук Татьяны Быковой.

«Преимущества нашей системы состоят в более гибкой адаптации под специфику конкретного предприятия, простом и интуитивно понятном интерфейсе, а также быстрой интеграции с другими системами (например, 1С), что позволяет быстро и эффективно решать задачи автоматизации без существенной перестройки процессов компании. Тем самым - не терять прибыль в момент цифровизации своего бизнеса», - отметил разработчик.

Система включает мобильный и веб-модули, интегрируется с платформой 1С, поддерживает электронный документооборот и автоматическое формирование коммерческих предложений и договоров. Предусмотрена возможность работы в офлайн-режиме с синхронизацией данных. Разработанную систему внедрили и апробировали на одном из предприятий, производящем потолочные конструкции.

Данная инновация уже показала свою эффективность в реальных бизнес-процессах. Так, её внедрение позволило сократить среднее время исполнения заказа с 10 до 6 дней. Доля заказов, выполненных и отгруженных вовремя, возросла с 80% до 95%, что привело к повышению удовлетворенности клиентов и снижению числа претензий. Количество ошибок из-за человеческого фактора снизилось с около 5% до менее 1%. Кроме того, производительность менеджеров выросла на 50% за счет устранения необходимости ручного ввода данных и повышения прозрачности этапов обработки заказов.

К тому же разработка поддерживает электронное подписание договоров и формирование коммерческих предложений непосредственно на месте проведения замера, позволяя сразу согласовывать условия с клиентами и ускоряя заключение сделок. Система также позволила существенно оптимизировать складские запасы материалов, уменьшив затраты на хранение и закупку комплектующих.

«В условиях современной экономики системный подход к автоматизации и оптимизации бизнес-процессов приобретает особую актуальность. Предприятия стремятся повышать качество управления, минимизировать затраты и увеличивать прозрачность внутренних процессов. Это требует применения эффективных методик анализа и проектирования информационных систем», - пояснил Александр Коншенко.