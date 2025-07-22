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Диектор «Саратовских страданий» отметила гражданский подвиг Алексея Боголюбова

Новости / Культура
Алексей Боголюбов - идеальный пример человека, преданного идеалам культуры и искусства. Как отметила Татьяна Зорина, редактор Нижне-Волжской студии кинохроники, директор международного кинофестиваля документальной мелодрамы «Саратовские страдания», как и любой человек, он мог оставить наследство родным, но его мысли были о будущем Саратова, о развитии культуры в городе.


- Установка памятника Боголюбову, основателю первого общедоступного художественного музея в России, станет важным событием 2025 года. Памятник станет символом признания его заслуг и продолжит традиции художественного просвещения, заложенные Боголюбовым в основанном им Радищевском музее.

Этот шаг, которого давно ждала культурная, научная и творческая общественность, позволит по-новому оценить вклад выдающегося художника, мецената и общественного деятеля в развитие отечественной культуры. Можно с уверенностью сказать, что в Саратове появится памятник человеку и патриотическому подвигу, - отметила киновед.

Напомним, с идеей установки в Саратове памятника художнику-маринисту Алексею Боголюбову выступили представители культурного сообщества. Их идею поддержал губернатор Роман Бусаргин.