«Учебная кухня» – шаг к самостоятельности и комфорту в повседневной жизни

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В Саратовской области успешно реализуется социальная технология «Учебная кухня», направленная на восстановление бытовых навыков и адаптацию пожилых людей и граждан с ограниченными возможностями здоровья.В Романовском районе прошло занятие, посвящённое использованию специального активного захвата. Это приспособление позволяет:Поднимать упавшие предметы, не вставая с инвалидного кресла;Перемещать небольшие вещи без посторонней помощи;Повысить самостоятельность в повседневных делах«Для формирования необходимых знаний и навыков участником может стать любой желающий. Можно ознакомиться с имеющимся оборудованием, потренироваться. Занятия необходимы для того, чтобы оценить пользу и удобство использования спецтехники в повседневной жизни», – рассказывают социальные работники.Проект активно работает в Аркадакском, Аткарском, Краснокутском, Краснопартизанском, Марксовском и Новобурасском районах. Например, в селе Сабуровка прошёл ознакомительный урок, где участники освоили базовые навыки, облегчающие ведение домашнего хозяйства.В Энгельсском районе состоялся мастер-класс по приготовлению крабового салата. После совместной готовки участники собрались за общим столом, чтобы оценить результат и пообщаться в уютной атмосфере.Проект реализуется в рамках национального проекта «Семья», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. Его цель – повышение качества жизни старшего поколения и людей с инвалидностью через обучение и социальную поддержку.«Учебная кухня» – это не просто занятия, а возможность вернуть уверенность в своих силах и сделать повседневную жизнь комфортнее.