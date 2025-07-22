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«Учебная кухня» – шаг к самостоятельности и комфорту в повседневной жизни

Новости
«Учебная кухня» – шаг к самостоятельности и комфорту в повседневной жизни



В Саратовской области успешно реализуется социальная технология «Учебная кухня», направленная на восстановление бытовых навыков и адаптацию пожилых людей и граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Практическая помощь в быту
В Романовском районе прошло занятие, посвящённое использованию специального активного захвата. Это приспособление позволяет:
Поднимать упавшие предметы, не вставая с инвалидного кресла;
Перемещать небольшие вещи без посторонней помощи;
Повысить самостоятельность в повседневных делах

«Для формирования необходимых знаний и навыков участником может стать любой желающий. Можно ознакомиться с имеющимся оборудованием, потренироваться. Занятия необходимы для того, чтобы оценить пользу и удобство использования спецтехники в повседневной жизни», – рассказывают социальные работники.

Регулярные занятия в районах области
Проект активно работает в Аркадакском, Аткарском, Краснокутском, Краснопартизанском, Марксовском и Новобурасском районах. Например, в селе Сабуровка прошёл ознакомительный урок, где участники освоили базовые навыки, облегчающие ведение домашнего хозяйства.

Кулинария как способ социализации
В Энгельсском районе состоялся мастер-класс по приготовлению крабового салата. После совместной готовки участники собрались за общим столом, чтобы оценить результат и пообщаться в уютной атмосфере.

Часть программы «Активное долголетие»
Проект реализуется в рамках национального проекта «Семья», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. Его цель – повышение качества жизни старшего поколения и людей с инвалидностью через обучение и социальную поддержку.

«Учебная кухня» – это не просто занятия, а возможность вернуть уверенность в своих силах и сделать повседневную жизнь комфортнее.