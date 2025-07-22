В Саратове завершился финал «Венчурной Академии. Север и Поволжье»

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В Конгресс-холле технопарка «Саратов Диджитал» прошло заключительное мероприятие образовательной программы «Венчурная Академия. Север и Поволжье» — питч-сессия стартапов и торжественное закрытие проекта.Программа, организованная Московским инновационным кластером и венчурным онлайн-хабом SberUnity, направлена на обучение участников основам венчурного инвестирования, обмен опытом с ведущими экспертами и подготовку к успешным сделкам.Финальное событие стало площадкой для подведения итогов, демонстрации инвестиционных возможностей региона и презентации местных стартапов перед федеральными инвесторами. В рамках образовательной части эксперты обсудили меры поддержки венчурных инвестиций, методики оценки проектов и стратегии успешного ангельского инвестирования.На питч-сессии были представлены перспективные разработки, включая технологию производства костной ткани, консалтинговый сервис CanWin и юридический ассистент «Лекса».Александр Марченко, министр инвестиционной политики региона, отметил:«Правительство региона старается создать максимально благоприятные условия для развития инноваций и привлечения инвестиций. «Венчурная Академия» – не просто образовательный проект, это мост между талантливыми предпринимателями Поволжья и инвестиционным сообществом России».