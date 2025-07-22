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В Саратове презентуют мультимедийный проект о работе дома-музея Чернышевского в годы войны

Новости
В Саратове презентуют мультимедийный проект о работе дома-музея Чернышевского в годы войны



24 июля, в день рождения Н.Г. Чернышевского, в Саратове представят новое информационно-образовательное приложение «Сквозь время. Память места». Проект, реализованный при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, расскажет о работе музея в период Великой Отечественной войны.

Дом-музей Чернышевского – единственный в Саратове, который не закрывался в военные годы. Архивные фотографии и документы свидетельствуют о его работе в тот период: экскурсии для красноармейцев, дежурства на крыше во время воздушных тревог, организация бомбоубежища.

С помощью таймлапс-съемки пользователи приложения смогут увидеть, как менялись музей и его территория за 80 лет. В проекте собраны уникальные материалы: неопубликованные фрагменты дневников Н.М. Чернышевского, отчеты музея 1941–1945 годов, фотографии с описаниями и аудиогид. После изучения контента можно пройти интерактивный тест для проверки знаний.

Презентация состоится 24 июля, вход свободный.