Саратовские гребцы - победители и призеры первенства России
Первенство России по гребному спорту среди спортсменов до 17 лет завершилось в Нижнем Новгороде. С 18 по 20 июля на старт вышли более 500 участников из 22 регионов страны.
По итогам соревнований воспитанники областной спортивной школы по гребному спорту завоевали медали:
1 место - Вероника Малышева, Мария Ковалёва в классе двойка парная
2 место - Софья Тараканова в классе одиночка
Подготовили спортсменов тренеры-преподаватели Марина Мельчакова, Елена Гришкина, Татьяна Игнатова, Екатерина Нестерова, Сергей Игнатов.