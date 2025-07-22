Саратовские гребцы - победители и призеры первенства России

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Первенство России по гребному спорту среди спортсменов до 17 лет завершилось в Нижнем Новгороде. С 18 по 20 июля на старт вышли более 500 участников из 22 регионов страны.По итогам соревнований воспитанники областной спортивной школы по гребному спорту завоевали медали:1 место - Вероника Малышева, Мария Ковалёва в классе двойка парная2 место - Софья Тараканова в классе одиночкаПодготовили спортсменов тренеры-преподаватели Марина Мельчакова, Елена Гришкина, Татьяна Игнатова, Екатерина Нестерова, Сергей Игнатов.